Takmiče se u davanju unikatnih imena

DOBOJ - Metohija, Aleksija, Jefimija, Nadežda, samo su neka od imena koja svojim kćerkama daju mame i tate u Doboju, dok se dječacima biraju imena poput Zaharije, Vid, Georgije, Đurađ, pa bi se moglo zaključiti da se roditelji takmiče u tome čiji potomak će imati unikatnije ime.

"Mislim da su to, kao i moda, cirkularne stvarni. Poslije komunizma malo se svijet vratio crkvi i tradiciji, pa su moderna biblijska i nekadašnja stara imena. Do kada će to trajati, bog zna", kaže etnolog Nebojša Dragojlović.

Umjesto po bakama i dekama, imena se daju po istorijskim ličnostima, vojskovođama, pjesnicima, glumcima, a u potrazi za imenom svojim potomcima, kaže Olivera Nedić, predsjednica Udruženja porodica sa četvoro i više djece "Budućnost 4+", kopa se po arhivama i starim knjigama samo da bi se mališani razlikovali od vršnjaka.

"Imena koja su bila popularna, recimo, krajem devedesetih, dvijehiljaditih su postala prilično česta, pa imate situaciju da u odjeljenju po petoro djece nosi isto ime. Onda su roditelji vjerovatno tražili manje 'potrošena' imena. Traže ime koje će obilježiti dijete u generaciji, da se razlikuje", smatra Nedićeva.

Zanimljiva imena mogla su se čuti i na "Susretu beba", koji je nedavno održan u Doboju.

"Aleksija ima 19 dana i ima starijeg brata i sestru od 12 i devet godina", rekla je Sanja Malešić, mama najmlađe bebe, dok je Konstantin, koji će 22. septembra napuniti dvije godine, bio najstarija beba na manifestaciji. Učesniku "Susreta beba" koji ima najviše braće i sestara roditelji su takođe birali tradicionalno ime.

"Vasilije ima 21 mjesec i ima pet sestara. On je, naravano, miljenik u porodici", kaže mama Sandra Đorđić.

"Nisam pratila trendove kada sam svojoj djeci birala imena, jer u vrijeme kada sam svog sina nazvala Aleksa to ime nije bilo u modi, ali danas to nije slučaj, mnogo dječaka ga nosi", priča Aleksandra Bošković.

Međutim, imena njenih kćerki su zanimljiva, kao i prilike u kojima su ih roditelji i kumovi birali.

"Mirjam je dobila ime zbog riječi mir u sebi. To su poslijeratna imena. Ja sam bila prevodilac 1998. jednom Holanđaninu i Španjolki. Mi smo s njim ostali u kontaktu i odlučili smo da on da ime bebi, da bude kum. Bio je član parlamenta u Holandiji, a po struci teolog i nije imao svoju djecu", prisjetila se Boškovićeva.

Stefani, ime druge kćerke, Aleksandra i njen suprug su pronašli u crkvenom kalendaru, a namjera im je, kaže, bila da se jednog dana kada pozovu svoju kćerku na ulici ne okrene pola grada.

"Treba ipak možda malo razmisliti i o simbolici imena. Evo, naša Sofija je mudrost, Glorija je slava, Viktor je pobjednik, Petar je stijena i Jovan je božji dar, takav je prevod imena. Nama je to bilo zanimljivo, ta simbolika koju njihova imena nose, i baš smo pokrili sva područja", kazala je Nedićeva.