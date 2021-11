Taksista iz Prnjavora besplatno vozi davaoce krvi za Dijanu

PRNJAVOR - Pomoć u skupljanju krvi za Banjalučanku Dijanu Milanović, pružio je i prnjavorski taksista Miloica Đuraš.

U službu humanosti, ali ne po prvi put, stavio je se i ponudio besplatan prevoz svakog radnog dana za Banjaluku svim Prnjavorčanima koji žele darovati krv.

Na ovu akciju, prema njegovim riječima, odlučio je se nakon što je pročitao da je u pitanju mlada majka koja ima malo dijete.

"Odlučio sam svakog radnog dana voziti ljude. Ljudi se javljaju, a već jutros sam odvezao jednu grupu ljudi koji su darovali krv, a mislim da ću i sutra", kaže Đuraš.

Kako kaže, dobio je i mnogo poziva od ljudi koji rade prvu smjenu koji su voljni pomoći i darovati krv, a koji upravo zbog toga nisu u mogućnosti.

"Ja ne mogu pomoći novčano, ali mogu pomoći tako što ću izdvojiti dva ili tri sata ujutru i odvesti ljude. Toliko mogu. To me ne košta mnogo, neće me oštetiti, a lijep je osjećaj kada znate da ste nekome pomogli u nevolji", ističe on.

Takođe, u suret ljudima izašao je i tokom prvog talasa pandemije prošle godine kada je sve bilo zatvoreno. Tada je, prema njegovim riječima, dostavljao namirnice i lijekove osobama koje su bile u izolaciji ili nisu mogle otići do prodavnica.

Svi Prnjavorčani, koji su voljni darovati krv, a kojima je potreban prevoz, mogu se javiti Miloici Đurašu na broj telefon 065/487-003.