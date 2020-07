Tedeschi i Stanković u "one on one" na Weekend Media festivalu

ZAGREB - Najveći regionalni festival komunikacijske industrije Weekend Media festival ove će godine u Rovinju od 24. do 27. septembra ugostiti Emila Tedeschija, osnivača i vlasnika Atlantic grupe. Tedeschija će na Weekendu intervjuisati Ivan Stanković, u svom poznatom "one on one" formatu.

Nakon više od 40 godina u oglašivačkoj industriji, Stanković je stručnost u stvaranju brendova prenio na svoj jedinstveni talk show "Šta sam tebi & ko sam sebi", gdje se poznate osobe posmatraju kao brend te se kroz razgovor pokušava utvrditi usklađenost između percepcije i realnosti. Stanković će razgovor s Tedeschijem zasnivati na rezultatima istraživanja o percepciji njega kao brenda.

Tedeschi je jedan od najuspješnijih hrvatskih i regionalnih preduzetnika. Atlantic grupa je jedan od vodećih proizvođača hrane i pića u jugoistočnoj Evropi, s renomiranim brendovima koji su regionalni i evropski lideri, te vodećeg distributera robe široke potrošnje u regiji.

Tedeschi je dobitnik brojnih priznanja struke i medija, bio ili jest član relevantnih hrvatskih, regionalnih i međunarodnih institucija, udruženja i tijela. Učestvovanjem u radu Nacionalnog parlamentarnog odbora za praćenje pregovora bio je aktivno uključen u proces približavanje Hrvatske EU te član Gospodarsko-socijalnog vijeća, predsjednik HUP-a i član Savjeta za gospodarstvo predsjednika RH. Počasni je konzul Irske u Hrvatskoj, član Trilateralne komisije, INSEAD Alumni udruženja, Vijeća dekana na Harvard Kennedy School of Governance, Programskog vijeća ZŠEM-a, Poslovnog savjeta Ekonomskog fakulteta u Ljubljani, Savjeta Univerziteta u Rijeci i Vijeća povjerenika Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose.