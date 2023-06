Temperatura pali narandžasto upozorenje u BiH

SARAJEVO - Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za četvrtak i petak narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura vazduha.

Kako navode živa na termometru mogla bi dostići 38 stepeni Celzijusa.

Navjeća temperatura zraka danas u 14 časova izmjerena je u Zenici i to 34 stepeni Celzijusa, dok je u Banjaluci, u najvećem gradu Srpske, temperatura iznosila 32 stepena Celzijusa.

Temperatura izmjerena na Bjelašnica iznosila je 17, Ivan Sedlo 27, Neum 28, Livno 29, Široki Brijeg i Tuzla 30, Sarajevo 31, Bugojno, Gradačac, Sanski Most i Stolac 32, Bihać, Drvar i Mostar 33, Zenica 34 stepena, dok je temperatura mora u Neumu 24 stepena Celzijusa.

"Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 16 do 23, na jugu do 26, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni", navode oni.