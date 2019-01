Temperatura u minusu, narandžasti meteoalarm za pojedine dijelove BiH

U BiH jutros oblačno vrijeme sa snijegom. Najhladnije jutros na Bjelašnici -16 stepeni.

Temperature u sedam časova: Ivan Sedlo -7, Sokolac -6, Sarajevo -5, Bugojno i Livno -4, Srebrenica -3, Gradačac, Tuzla i Zenica -2, Zvornik -1, Brčko, Doboj, Prijedor i Sanski Most 0, Banja Luka, Bihać, Bijeljina i Široki Brijeg 1, Trebinje 2, Mostar i Stolac 3, Neum 4 stepena.

Za najveći dio Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/ danas je na snazi žuti meteoalarm, uglavnom zbog temperature vazduha koja će tokom cijelog danas biti ispod nule, dok je za područje Višegrada i Livna izdat narandžasti meteoalarm.

Za područje Višegrada narandžasti meteoalarm izdat je zbog prognozirane minimalne temperature od minus 10 stepeni Celzijusovih i niže, dok se na području Livna uz temperaturu između minus 10 i minus četiri stepena Celzijusova očekuju i udari sjevernog vjetra brzine između 55 i 70 kilometara na čas.

Na području Banjaluke, Foče, Mostara, Sarajeva, Tuzle, Bihaća i Prijedora očekuje se temperatura vazduha ispod nula stepeni Celzijusovih zbog čega je za ova područja na snazi žuti meteoalarm, a na području Mostara prognozirani su i udari vjetra sjevernog smjera brzine između 40 i 60 kilometara na čas.

Žuti meteoalarm izdat je i za područje Trebinja gdje se očekuje mjestimično pojačan vjetar sa udarima većim od 40 kilometara na čas, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Zbog snijega otežan saobraćaj u BiH, u Hrvatskoj duva jak vjetar

Snijeg koji je počeo u toku noći da pada u BiH otežava saobraćaj, a posebno su ugroženi putevi od Sarajeva ka Foči, Konjicu i Kladnju, saopštio je Auto-moto klub BiH.

Saobraćaj je otežan i na putevima Prozor - Gornji Vakuf, Novi Travnik - Bugojno, Jajce - Donji Vakuf - Travnik, Bugojno-Kupres, te i na šire područje Mrkonjić Grada i Vakufa, gdje je snijeg napadao na autoput do pet centimetara, prenosi Klix.ba.

Kako se navodi, dodatne poteškoće vozačima na putevima pravi jak vetar na području Kupresa, Šuice, Livna, Glamoča i Tomislavgrada.

Jak olujni vetar pravi probleme i u Hrvatskoj, gdje su zatvorene dionice autoputa Zagreb-Split-Ploče, Maslenica - Zaton Obrovački i Paški most, prenosi Hina.

U prekidu su trajektne linije Sumartin-Makarska, Sućuraj-Drvenik, Drvenik Veli - Drvenik Mali - Trogir, Prizna-Žigljen i Split-Rogač, kao i katamaranske linije Mali Lošinj - Cres - Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka i Vis-Split.

Objavljena je prognoza i za tri naredna dana, što uključuje i dva dana vikenda:

PETAK - u Bosni oblačno sa slabim snijegom. Očekivana visina novog sniježnog pokrivača je od 2 do 10, u planinskim djelovima do 15 centimetara. U Hercegovini većinom malo do umjereno oblačno. Jutarnja temperatura većinom između -10 i -4, na jugu zemlje do -1, a najviša dnevna temperatura između -6 i 0, na jugu zemlje od 2 do 4 stepena.

SUBOTA - u Bosni oblačno sa slabim snijegom. Na sjeveru zemlje sredinom dana može padati i kiša. U Hercegovini djelomično vedro. Jutarnja temperatura zraka većinom između -11 i -5, na jugu zemlje do -2, a najviša dnevna temperatura između -5 i 1, na jugu zemlje do 5 stepena.

NEDJELJA - u Bosni oblačno sa mjestimično slabim snijegom. U Hercegovini umjereno oblačno i bez padavina. Jutarnja temperatura većinom između -5 i 2, na jugu zemlje do 4, a najviša dnevna temperatura uglavnom između -3 i 3, na jugu zemlje od 4 do 7 stepena, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorloškog zavoda.