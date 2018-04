Temperature danas do 30 stepeni

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje vedro i sunčano vrijeme.

Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Poslije podne u Hercegovini i na zapadu Bosne vjetar u skretanju na jugozapadni.

Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 12 do 16, a dnevne od 20 do 26, na jugu od 25 do 30 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 22 ºC

Banjaluka + 22 ºC

Bijeljina + 22 ºC

Bihać + 20 ºC

Livno + 19 ºC

Mostar + 27 ºC

Zenica + 22 ºC

Trebinje + 25 ºC

Bioprognoza:

Prije podne će biti ugodnije u cijeloj zemlji, a u drugom dijelu dana očekuje se pogoršanje vremenskih prilika, izraženije u Bosni, usljed čega će se djelimično pojačati tegobe kod osjetljivih osoba.

Moguće su reakcije na promjenu u vidu glavobolje, dekoncentracije i malaksalosti.