"Tihi sati" prvi put u BiH

BANJALUKA - Inicijativa "tihi sati", pokrenuta s ciljem da porodicama s djecom s poteškoćama u razvoju kupovinu učini ugodnijom, prvi put je sprovedena u tržnom centru "Emporium".

Naime, inicijativa "tihi sati" pokrenuta je s ciljem da se u tržnim centrima u Banjaluci makar jednom sedmično smanje osvjetljenje, muzika i reklame da bi djeca koja imaju senzorne ili neke druge poteškoće u razvoju mogla da iskuse kupovinu a porodicom.

Kako je istakla Željka Perišić Ninković, direktorica Centra za podršku porodicama djece i osoba s poteškoćama "Dajte nam šansu - Zvjezdice" i inicijatorka "tihih sati", danas je u TC "Emporium" od 10 do 12 časova bila smanjena muzika, a svjetla prigušena.

"Zvaničan početak 'tihih sati' u TC 'Emporium' biće sljedeće sedmice. S menadžmentom ovog tržnog centra ćemo održati sastanak sljedeće sedmice da bismo dogovorili sve kako bi ovakva inicijativa zaživjela", rekla je za "Nezavisne" Perišić Ninkovićeva.

Dodala je da su zasad tražili da makar jedan dan sedmično bude posvećen "tihim satima", ali da to naravno ne znači da je to vrijeme rezervisano za kupovinu jedino porodica koje imaju djecu s poteškoćama u razvoju, već je to vrijeme samo prilagođeno osobama s poteškoćama u razvoju.

Kako ističe, ljudi, nažalost, često nisu svjesni da prejaka rasvjeta i preglasna muzika smetaju osobama s poteškoćama u razvoju, te nerijetko imaju i negativne komentare.

"Ljudi ne shvataju da mi nemamo mogućnost da u svakom trenutku ostavimo dijete samo kod kuće. Svi ljudi treba da iskuse šta današnji život nudi pa tako i osobe s poteškoćama u razvoju i njihove porodice", kazala je Perišić Ninkovićeva, koja je i sama majka djevojčice s Daunovim sindromom.

Iako je, kako ističe, u svijetu već praksa da u tržnim centrima postoje "tihi sati", ovo je prvi put u BiH da se ovakva inicijativa sprovede.

"Naš cilj je da se ovakva praksa uvede u sve tržne centre u cijeloj BiH", navela je Perišić Ninkovićeva.