Tijelo Banjalučanina Duška Šurlana biće transportovano u Zagreb 21. februara

VANKUVER, BANJALUKA - Tijelo Banjalučanina Duška Šurlana koji je preminuo u Kanadi biće transportovano u Zagreb 21. februara, dok bi se njegovi najbliži od njega trebali oprostiti 24. februara na groblju u Lazarevu.

Ispraćaju će prosustvovati i Duškov brat, Boško Šurlan koji boravi u Minhenu.

Duškovi prijatelji i komšije iz banjalučkog naselja Kumsale navode da će detaljne informacije o tačnom datumu i vremenu sahrane kada ih budu imali, objaviti u Facebook grupi, namjenjenoj za pomoć Duškovoj porodici.

"U Burnabiju, pored Vankuvera, biće 11. februara održano opijelo za Duška, dok se 17. februara kreće sa transportom. U Zagrebu bi trebalo biti 21., gdje će ga preuzeti pogrebno društvo iz Banjaluke", navodi Milica Spasojević-Stupar, Duškova prijateljica koja je pokrenula akciju prikupljanja sredstava za prevoz njegovog tijela za Republiku Srpsku.

Dodaje da su kako ona, tako i Boško, Duškov brat, zahvalni svima koji su učestvovali i omogućili Duki da bude sahranjen u rodnom gradu.

"Skupljeno je dovoljno novca pomoću platforme 'GoFundMe', tačnije 10.000 dolara, Bošku koji je skupljao novac u Minhenu ali i zahvaljujući Duškovim prijateljima i komšijama. Sav novac će biti proslijeđen u pogrebnu službu ovdje u Burnabiju", navodi Spasojević-Stupar.

Milica je zamolila da joj se jave svi koji žele prisustvovati opijelu u nedjelju, 11. februara u 14 časova u Funeral Home - Bel Burnaby.

Podsjećamo, Duško je došao u Vankuver prije devet mjeseci da bi svoj život nastavio u Kanadi, no splet okolnosti mu to nije dozvolio, srce mu je otkazalo i on je preminuo.

