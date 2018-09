Tim Dejana Ljevnaića probudio uspavanu olimpijsku ljepoticu Jahorinu

ISTOČNO SARAJEVO - Olimpijski centar Jahorina je uz prisustvo predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika i brojnih uvaženih zvanica, održao press konferenciju povodom 365 dana uspješnog rada novog menadžmenta OC Jahorina i zvaničnog puštanja u rad vještačkog jezera na vrhu platoa Poljice.

Prisutnima se obratio direktor OC Jahorina, gospodin Dejan Ljevnaić koji je tokom svog govora akcenat stavio na uspjehe koje je menadžment OC Jahorina postigao za prethodnih 365 dana.

„Da, iza nas je 365 dana rada. Kada to kažem, zaista mislim 365 radnih dana zaposlenih koji su i najzaslužniji za novo lice i imidž Jahorine. Takođe bih istakao da pomoć koju dobijamo od predsednika Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika, Vlade RS i Ministarstava trgovine i turizma je od velikog značaja za naš rad i postizanje rekordnih rezultata. Danas smo zvanično pustili u rad veštačko jezero, što je još jedan pokazatelj uspeha, a imamo: 365 dana rada hotela Bistrica i 200 dana rada ski centra, što je u poređenju sa prošlom sezonom ukupno povećanje za 52%. Prvi smo u regionu otvorili zimsku sezonu i poslednji zatvorili. Finansijski pokazatelji su nadmašili sva očekivanja, prihodi samo od skijališta su gotovo 5.500.000 KM, a prošle godine su bili 2.875.378 KM, što je za 91% više, dok je hotel Bistrica ostvario prihode bolje za 21%. Kod prihoda skijališta bih naglasio da smo od ski škola zaradili 80.000KM, dok prošle godine ovakva vrsta prihoda nije postojala, zatim od naplate parkinga smo zaradili 174.000KM, što je za 400% više u odnosu na prošlu godinu. Naravno, broj vožnji prati ovaj trend, pa je ovogodišnji broj vožnji od 1.510.000 veći za 52% u odnosu na prošlu godinu. Preduzeće je bilo ozbiljan gubitaš i teret Republici, a sada je prvi put posle osam godina iskazan pozitivan poslovni rezultat poslovanja u iznosu od 544.798 KM. Poređenja radi prošlogodišnji rezultat je bio 4.356.116 KM u minusu. Da bi se stekla kompletna slika, važno je napomenuti sa smo vodili računa i o troškovima i imali domaćinski pristup u poslovanju i tako smo postigli uštede u poslovanju u iznosu od preko 20 miliona KM. A najrealniji pokazatelj, prema kojem se sve turističke destinacije vrednuju je cena u real estat-u. Posle protekle zimske sezone cena u real estat-u na Jahorini je porasla za preko 4 puta. Počelo je da vlada interesovanje za Jahorinom kad velikog broja domaćih i stranih investitora, a u ovom trenutnku imamo 4 velika gradilišta. Posebno bih istakao da nam poseta Saveza slovenačkih ski centara i svetskih turističkih agencija mnogo znači jer lično smatram da je budućnost turizma u povezovanju i saradnji. Premijerno najavljujem da smo dogovrili saradnju sa njima i da će ski pas sa Jahorine važiti u svim slovenačkim ski centrima i obrnuto. Za mene to nije iznenađenje, jer sam od početka verovao u to da Jahorina ima taj potencijal i da ima najbolji odnos cene i kvaliteta i da je potrebno da prođe samo jedna sezona da to pokažemo i da svi to prepoznaju“ izjavio je gospodin Dejan Ljevnaić, direktor OC Jahorina.

Kod investicionih radova, naglasio je da će za sledeću zimsku sezonu biti kompletno izgrađen i završen sistem za vještačko osnježavanje proizvođača Technoalpin kojim će biti povezano cijelo skijalište sa 40 lansera i 20 topova i na ovaj način će se eliminisati najveći nedostatak koji je pogađao Jahorinu, a to je nedostatak snijega. Od ove sezone Jahorina nikada više neće imati problem sa snijegom. Sada je izgrađena sigurnost u snijeg i uspješne zimske sezone na Jahorini. Uz izgradnju Sistema, izgđene su i markirane nove i proširene i ublažene postojeće ski staze ukupne dužine 40km, među kojima su i homologovane staze za discipline SL, GS, SG i spust.

Trenutno su na terenu mašine koje pripremaju za predstojeću zimu 5 novih staza, 4 blage i Olimpijski spust, stazu koju su skijaši najviše tražili. Pored toga, planirano je i da se osvetli oko 3km najfrekventnijih staza. Na vrhu planine, izgrađeno je najveće na Balkanu, vještačko jezero od 75.000 m3 koje će služiti i leti i zimi i koje će prirodnim padom osnježavati jahorinske staze. Jednom rečiju, Jahorina je u kontinuitetu najveće gradilište u Republici Srpskoj, a još od 1984. godine, od Olimpijade, se ne pamte radovi u ovolikom obimu.

Olimpijski centar Jahorina za predstojeću zimsku sezonu planira Otvaranje sistema za osnježavanje uz koncert Cece Ražnatović, 1.12.2018. i otvaranje sezone Retro Ski opening uz koncert Crvene Jabuke i zanimljiva dešavanja 13.-16.12.2018. Ova zimska sezona će biti posebna za sve, jer je u februaru Olimpijada za mlade EYOF 09.-16.02.2019., kojom će bukvalno biti vraćen stari Olimpijski sjaj Jahorini.