Tim klinike Svjetlost jedini iz BiH na Kongresu u Beču

Na nedavno održanom Evropskom kongresu za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju u Beču, tim klinike Svjetlost Banja Luka, predvođen dr Bojanom Kozomarom, jedini je iz BiH imao elektronsku poster prezentaciju svog rada, na ovom prestižnom tradicionalnom oftalmološkom događaju.

"Uvijek savjetujem svoje doktore da istražuju, uče i pišu radove, jer je to ono što priča o nama više nego bilo koji drugi medij, to su naša djela koja ostaju iza vas. Tako smo i došli do toga da jedini iz BiH, među 7000 delegata iz cijelog svijeta, pronesemo dobar glas o našoj oftalmologiji i rezultatima koje dobijamo u radu", istakao je dr Kozomara.

Autor ovog rada je dr Ernesta Potkonjak, a koautori, osim dr Kozomare, su i dr Miloš Milićević, te prof. dr Nikica Gabrić koji je bio podrška cijelom projektu. Kongres je bio ujedno i odlična prilika za usvajanje novih trendova kao i umrežavanje sa doktorima širom svijeta.

Klinike Svjetlost su već deset godina vodeći lanac oftalomoloških klinika u redigiji, sa nekoliko desetina hiljada pacijenata godišnje. Uz konstantan trud i rad na stvaranju najboljih uslova za pacijente, ova grupacija je stvorila i najbolje uslove za zaposlene koji konstantno uče, napreduju i imaju priliku da rade na najsavremenijoj medicinskoj opremi što ih dodatno motiviše da u svom poslu budu najbolji.

Kongres je i ove godine, 27 godina zaredom, okupio najveće svetske stručnjake, koji su najnovije trendove i dostignuća iz oblasti hirurgije katarakte i refraktivne hirurgije prezentovali kroz zanimljiva predavanja i radionice, rezultate velikih evropskih studija, dinamične diskusije i interesantne prikaze slučaja. Sljedeći kongres biće održan u Atini.