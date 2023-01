To može samo u Mozzartu: Evo ko su dobitnici stanova u Banjaluci i Sarajevu (VIDEO)

​Uručene su glavne premije u Mozzartovoj nagradnoj igri „Pogodi najduži tiket – Osvoji stanove“ koja je trajala tokom Svjetskog prvenstva u Kataru – proglašeno je ukupno 96 pobjednika, a najponosniji su bili dobitnici glavnih nagrada, stanova u Banjaluci i Sarajevu, kao i dobitnik glavne nagrade u distriktu Brčkom koji je osvoji Smart paket (telefon, laptop i TV).

Mozzart je organizovao najveće takmičenje u regionu i pred igrače stavio takmičarski izazov da tokom Svjetskog prvenstva pogađaju najduže tikete, a oni su bili najbolji od najboljih.

Pazite sada: vlasnica stana u Banjaluci postala je Dragana Milisavić koja je pogodila tiket sa čak 19 parova, uz dobitak na tiketu 818,96 KM, dok je Berislav Vujašin, koji je dobio stan u Sarajevu, pogodio 18 parova sa dobitkom 907,18 KM. Novica Brković je dobitnik smart paketa sa pogođenih 12 parova uz dobitak na tiketu 685,01 KM.

Berislav iz Sarajeva nije krio oduševljenje, a kada smo ga pitali šta je presudilo da sudjeluje u nagradnoj igri i da bude najbolji, kao glavnog „krivca“ je naveo euforiju oko Svjetskog prvenstva, ali i vrijednu nagradu kao motivaciju da uroni u statistiku kojom se često služi u profesionalnom radu. Sve s ciljem da pokuša minimalizirati sreću što je više moguće, ali svjestan u isto vrijeme da je sreća ipak važan faktor što je osvojio glavnu nagradu.

Berislav, diplomirani psiholog po struci, je također ostavio još jednu poruku za mlade ljude iz BiH:

„Hm, jedan dobitni tiket me definitivno ne čini ekspertom da dajem savjet bilo kome, šta i kako bi trebali, ali ako mene već pitate imao bih poruku za mlade, da tikete treba igrati iz ljubavi prema sportu i zabave, bez pretjerivanja, i da se bore da osvoje jednu od stipendija za koje sam čitao da dajete mladim talentima u BIH u svim djelatnostima od kulture do sporta, jer znam da će im to donijeti vise sreće, zadovoljstva i uspjeha od bilo čega drugog.“

S druge strane, tu je i Dragana Milisavić, doktor stomatologije po struci, na pitanje koje se tiče sastavljanja najdužeg tiketa nesebično kaže da je u pitanju timski rad.

“Nisam sama. Ovo je rezultat zajedničkog poduhvata mene i mog supruga. Tokom cijele Mozzartove nagradne igre redovno smo zajedno tipovali duge tikete. Zato smo zajedno i došli da preuzmemo ključeve našeg novog stana.”

Nagradna igra je do posljednjeg trenutka bila neizvjesna, a na pitanje o tome kako je izgledalo praćenje rezultata na tabeli, Dragana kaže da je prošlo u strepnji.

“Bilo je zaista napeto, neizvjesno i stresno. Igrali smo uglavnom na golove. Što se tiče pobjedničkog tiketa sve je teklo glatko taj dan, bez ikakve neizvjesnosti. Ali od trenutka prolaska tiketa do objavljivanja konačnih rezultata nagradne igre i poziva iz Mozzarta je najdužih nekoliko dana u mom životu.”

Da podsjetimo, najveća nagradna igra u regionu trajala je tokom Svjetskog prvenstva u Kataru od 21. novembra do 21. decembra i u tom period takmičari su imali priliku da pogađaju tikete sa najviše parova.

Bilo je čak 96 dobitnika, a nagradni fond iznosio je preko 350.000 KM. Pobjednici takmičenja osvoji su dva stana (jedan u Banjaluci i jedan u Sarajevu), ultra smart paket, a dnevni pobjednici su svaki dan osvajali mobilne telefone i pametne satove.

Igrajte se i u 2023. sa Mozzartom jer vas čekaju brojna iznenađenja. Budite pobjednici!