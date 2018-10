SARAJEVO, BANJALUKA - Tokom vikenda u BiH se očekuje pretežno oblačno vrijeme.

Lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi.

Vjetar slab do umjeren, na jugozapadu Bosne povremeno i jak, južni i jugoistočni.

Jutarnje temperature od 8 do 14, na jugu od 16 do 22, a dnevne od 22 do 28 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 18 ºC

Banjaluka + 16 ºC

Bijeljina + 16 ºC

Bihać + 15 ºC

Livno + 14 ºC

Mostar + 18 ºC

Zenica + 19 ºC

Trebinje + 17 ºC