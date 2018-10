Tokom vikenda pretežno oblačno

Tokom vikenda u BiH se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Slaba kiša je moguća ponegdje u centralnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni.

Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 13 do 17, a dnevne od 16 do 22, na jugu od 22 do 26 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove u BiH:

Sarajevo 16 ºC

Banjaluka 16 ºC

Bijeljina 17 ºC

Bihać 15 ºC

Livno 15 ºC

Mostar 22 ºC

Zenica 16 ºC

Trebinje 22 ºC

Bioprognoza

Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Uz prohladne jutarnje sate, te izraženiju naoblaku u centralnoj i sjeveroistočnoj Bosni, moguća je i pojava magle po kotlinama, što će uzrokovati manje poteškoće osjetljivim osobama. U ostatku dana sunčanije i ugodnije u cijeloj zemlji. Sa noćnim satima opšta slika će se pogoršati, izraženije u unutrašnjosti.