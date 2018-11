BANJALUKA - Tokom vikenda u BiH se očekuje pretežno oblačno vrijeme.

U prijepodnevnim časovima ponegdje moguća slaba rosulja. Vjetar u Bosni slab promjenjivog smjera, a u Hercegovini slaba bura.

Jutarnje temperature od 11 do 16, na jugu do 18, a dnevne od 17 do 23, na jugu do 25 stepeni Celzijusa.

Prognoza vremena za veće gradove u BiH: