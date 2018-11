Tokom vikenda pretežno oblačno

BANJALUKA - Tokom vikenda u BiH će prevladavati oblačno vrijeme.

Tokom dana povremeno i ponegdje je moguća slaba rosulja.

Jutarnje temperature od 2 do 6, na jugu od 7 do 12, a dnevne od 9 do 15, na jugu od 13 do 17 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 11 ºC

Banjaluka + 14 ºC

Bijeljina + 11 ºC

Bihać + 12 ºC

Livno + 8 ºC

Mostar + 14 ºC

Zenica + 9 ºC

Trebinje + 13 ºC