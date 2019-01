Tokom vikenda u BiH se očekuje pretežno oblačno vrijeme.

U centralnim i istočnim područjima Bosne povremeno je moguće provijavanje slabog snijega.

Jutarnje temperature od -11 do -5, na jugu od -2 do 3, a dnevne od -1 do 4, na jugu od 4 do 8 stepeni Celzijusa.

Sarajevo - 5 ºC

Banjaluka + 1 ºC

Bijeljina + 1 ºC

Bihać + 1 ºC

Livno + 0 ºC

Mostar + 4 ºC

Zenica - 3 ºC

Trebinje + 3 ºC