Tokom vikenda u BiH se očekuje oblačno vrijeme.

Na zapadu i sjeverozapadu Bosne sa snijegom ili susnježicom. U Hercegovini povremeno sa slabom kišom.

Jutarnja temperatura vazduha od -4 do 0, na jugu od 3 do 8, a najviša dnevna od -2 do 4, na jugu od 6 do 11 stepeni Celzijusa.

Temperatura za veće gradove u BiH: