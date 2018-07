Tokom vikenda u BiH se očekuje sunčano vrijeme.

Poslije podne umjeren porast naoblake može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 19 do 23, a dnevne od 28 do 34 stepena Celzijusa.