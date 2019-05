Tokom vikenda u BiH se očekuje uglavnom pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje tokom prijepodneva.

U popodnevnim časovima ponegdje moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni.

Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 8 do 13, a dnevne od 18 do 24 stepena Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove u BiH: