Tokom vikenda promjenjivo vrijeme

Tokom vikenda u BiH se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

U popodnevnim časovima mogući povremeni pljuskovi.

Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu od 14 do 19, a najviša dnevna od 25 do 30 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 26 ºC

Banjaluka + 22 ºC

Bijeljina + 25 ºC

Bihać + 27 ºC

Livno + 19 ºC

Mostar + 26 ºC

Zenica + 24 ºC

Trebinje + 26 ºC

Bioprognoza:

Biometeorološke prilike su povoljne i većina populacije će biti boljeg raspoloženja.

Tegobe kod osjetljivih osoba će se umanjiti. Nakon mjestimično tmurnog jutra, s odmicanjem dana će se razvedriti i biće ugodnije, uz ne suviše visoke temperature.