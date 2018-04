Tokom vikenda u BiH pretežno sunčano

Tokom vikenda u BiH se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Ponegdje u istočnim i sjeveroistočnim područjima može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 7 do 11, na jugu od 10 do 14, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 21 ºC

Banjaluka + 22 ºC

Bijeljina + 22 ºC

Bihać + 22 ºC

Livno + 21 ºC

Mostar + 26 ºC

Zenica + 24 ºC

Trebinje + 23 ºC

Ponedjeljak

max + 26 ºC

min. +9 ºC

Utorak

max. + 25 C

min. + 9 ºC

Srijeda

max. + 25 ºC

min. + 9 ºC

Bioprognoza:

Tmurno vrijeme u prijepodnevnim časovima kod većine ljudi će negativno djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima će uzrokovati poteškoće. Tokom prohladnog jutra neophodno je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju. Sa odmicanjem dana opšta slika će se postepeno popravljati pa će se, uz više temperature i sunčanije periode, tegobe kod osjetljivih osoba djelimično umanjiti.

Evropsko vrijeme

Atina 22°

Beograd 19°

Berlin 15°

Bukurešt 19

Budimpešta 13°

Moskva 16°

Dablin 6°

Kijev 14°

London 8°

Madrid 7°

Minsk 10°

Pariz 12°

Prag 16°

Rim 16°

Sofija 19°

Stokholm 7°

Beč 17°

Varšava 16°