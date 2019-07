Topla nedjelja u BiH, temperatura i do 35 stepeni

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost.

Poslije podne i krajem dana, postupna porast oblačnosti u sjevernim područjima, može uslovljavatt i kratkotrajnu kišu.

Vjetar slab na momente i umjeren jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 13 i 19, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 35 stepena.

Za početak radne sedmice meteorolo najavljuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme na sjeveru. U jutarnjim satima padavine se očekuju u sjevernim područjima. Tokom dana, padavine se očekuju i u centralnim djelovima. Na jugu malo do umjereno oblačno i sunčano. Razvojem oblačnosti može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 14 i 19, na jugu zemlje i do 24, a najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 26 i 33, na jugu zemlje i do 35 stepeni.

U utorak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 14 i 19, na jugu zemlje i do 22, a najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 25 i 31, na jugu do 33 stepena.