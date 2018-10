Tradicionalna razmjena pisanih pošiljki nije otišla u zaborav: Poslato duplo više telegrama

BANJALUKA - Da tradicionalna razmjena pisanih sadržaja nije otišla u zaborav govori podatak Republičkog zavoda za statistiku RS da je od 2013. do 2017. godine porastao broj poslanih telegrama, i to sa 8.075, koliko ih je bilo 2013. godine, do 17.132, koliko ih je bilo lani, a primjetno je i povećanje broja pismonosnih pošiljki.

Ipak, skoro je duplo manje poslatih paketa (2014. godine - 87.722 komada, a 2017. godine - 40.980 komada).

Komentarišući ove podatke u "Poštama Srpske" za "Nezavisne" su rekli da je tradicionalna razmjena pisanih sadržaja i danas ipak neizostavan i neophodan vid komunikacije.

"Iako su se novi, moderniji načini komuniciranja pokazali kao brži i lakši te samim tim uzeli primat i postali sastavni dio života savremenog čovjeka, još ostaje nepisano pravilo vrijednosti riječi pisane na papiru. O tome svjedoče i podaci o broju poslatih pismonosnih pošiljki, koji i danas značajno učestvuju u ukupnim prihodima koje preduzeće ostvaruje", navode iz "Pošta Srpske".

Ističu da su tradicionalne tehnike prenosa pošiljki ipak zadržale neke prednosti koje korisnici prepoznaju, te da još postoje oni koji joj daju primat u odnosu na internet i druge, moderne tehnike prenosa poruka.

"Novi vidovi komuniciranja koji su nastali postepeno, preobražajem iz starih tehnika, imaju i određene negativne konotacije koje dovode do smanjenja osjećaja pripadnosti između ljudi, te otvaranja prostora za manipulaciju", kažu iz ovog preduzeća.

Napominju da su u 2017. godini počeli evidentirati uslugu faksimil telegrama (fax), koja do tada nije bila evidentirana, što je direktno uticalo na povećanje obima slanja usluge telegram.

"Faksimil telegram je telegrafsko saopštenje u vidu rukopisa, crteža, planova, stenograma, grafikona i slično, koje se može predati u više od 100 jedinica poštanske mreže koja posjeduje faksimil uređaje radi prenosa tim uređajima ili putem određenog broja telefona, radi slanja istog na određenu adresu", kažu u "Poštama".

Napominju da su "Pošte Srpske" moderan i korisnički orijentisan poslovni sistem.