Trebinje: "Svi živimo sa Ostrogom i Svetim Vasilijem"

TREBINJE - Razgovorima o Svetom Vasiliju i pojanjem Ženskog pjevačkog hora "Sveta Anastasija Srpska" koji su se odvijali u Sabornom hramu Svetog preobraženja gospodnjeg, u Trebinju je u četvrtak veče počela četverodnevna manifestacija Dani Svetog Vasilija.

Iguman manastira Ostrog Sergije i jeromonah ovog manastira, otac Roman, govorili su o svojim iskustvima susreta sa svetim Vasilijem Ostroškim i Tvrdoškim, složivši se da se ovim svetim imenom svi susrećemo, praktično, otkako znamo sami za sebe, te svi mi živimo sa Ostrogom i Svetim Vasilijem.

Govoreći o svojim prvim iskustvima, iguman Sergije je kazao da je njegov susret sa ovim mnogopoštovanim svecem započeo, u stvari, sa njegovim ličnim iscjeljenjem, odnosno, sa prestankom pušenja na koje se bio navikao iako mu je to pravilo veliki zdravstveni problem.

"Kada sam godine devedeset pete na šestu, na putu ka Ostrogu, zastao kod starog betonskog krsta, u moje srce, moje cijelo biće, došla je neopisiva radost i osjećanje da se oslobađam nekih teških okova sa sebe, pa sam u tom trenutku osjetio da se oslobađam od korišćenja cigareta i od tada nikada više nisam pušio, mada sam i ranije pokušavao", kazao je otac Sergije, prisjećajući se te prve milosti svečeve koja se spustila na njega.

Otac Roman je, međutim, iznio svoja prva iskustva susreta sa Svetim Vasilijem u svojoj jedanaestoj godini.

"To je bio osećaj prave detinje radosti, blagodati i vaskrsenja u Svetom Vasiliju, što me nekako do dana današnjeg prati, jer sam se po povratku iz manastira dugo osvrtao za ovom svetinjom i pogledom pratio Ostrog, sve dokle ga je pogled mogao pratiti, a u srcu ga poneo zanavek, jer sam tamo od Svetog Vasilija poneo plamen koji sam kasnije samo izgrađivao", prisjetio se otac Roman.

Oba monaha su, kažu, sa radošću odlučila da budu monasi i da ostanu u manastiru Ostrog, susrećući se sa mnoštvom ljudi, a u srcu ostajali u miru i tišini ovakvog života.

Dani Svetog Vasilja se nastavljaju u Muzeju Hercegovine, u petak veče, promocijim izdanja izdavačkih kuća "Vidoslov" i "Sveviđe“ Mitropolije crnogorsko-primorske i Eparhije budimljansko-nikšićke.

Nakon toga će u porti Sabornog hrama Svetog Preobraženja Gospodnjeg premijerno biti izvedena opera Narodnog pozorišta iz Beograda i novosadskog Srpskog narodnog pozorišta "Despot Stefan", čiji je libretto uradila Zorica Kuburović, a recenziju je priredio blaženopočivši episkop Atanasije.

Ispred Sabornog hrama, u subotu, 11. maja, kreće svetovasilijevska litija do manastira u Mrkonjićima, u organizaciji Crkvene opštine Trebinje i Grada Trebinja, koji je obezbijedio prevoz za povratak hodočasnika.

U porti Sabornog hrama, istog dana, biće služena praznična večernja služba, a od 20 časova, u pozorišnoj sali Kulturnog centra Trebinje biće održan koncert crkvenog hora Sveti Vasilije Tvrdoški i Ostroški, pod upravom mr Jovane Marić, dok će kao gosti nastupiti hor "Sveti apostol i jevanđelista Marko" iz Podgorice, pod upravom prof. Jelene Ljudmile Radović i orkestar Muzičke škole Trebinje.

Na praznik Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog, u nedjelju, 12. maja, u istoimenom hramu u Mrkonjićima, rodnom mjestu svetitelja, od 9 časova biće služena sveta arhijerejska liturgija.

U porti hrama, od 12 časova, biće upriličeno proglašenje pobjednika dječijeg književnog konkursa "Stazama Svetog Vaislija", praznična priredba učenika Osnovne škole "Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški" i humanitarni svetovasilijevski bazar veza.

Manifestacija "Dani Svetog Vasilija" biće završena koncertom etno-grupe "Kalem" u porti Sabornog hrama, od 20 časova, a u slučaju loših vremenskih prilika koncert će biti održan u Muzeju Hercegovine.

Pokrovitelji manifestacije su Eparhija zahumsko-hercegovačka i primorska i Grad Trebinje.

