Trebinje proslavilo krsnu slavu grada i sabornog hrama

TREBINJE - Duhovni, ali i fizički preobražaj Trebinja se dešava iz časa u čas, ali i iz godine u godinu, a gradske i duhovne vlasti će nastojati da se i u budućnosti grad preobražava nabolje, kako je to i dosad bilo.

Ovo je bila jedinstvena poruka svjetovnih i duhovnih vlasti sa svečane sjednice Skupštine grada Trebinja i iz crkvene porte, gdje se slavilo Sveto preobraženje Gospodnje, slava grada Trebinja i njegovog sabornog hrama.

"U Trebinju je došlo do divnog preobražaja i to se vidi na svakom koraku", poručio je ovom prilikom vladika Grigorije, koji se prisjetio prve ratne proslave Preobraženja u Trebinju, kada je tadašnjem predsjedniku opštine Božidaru Vučureviću predložio da se obilježi slava sabornog hrama, a ona se pretvorila najprije u veliki praznik djece. Do danas je izrasla u najveći praznik grada.

I gradonačelnik Luka Petrović je na svečanoj akademiji govorio o svom gradu i potrebi svakodnevnog rada za njegov napredak, jer je to, kako kaže, temelj za buduću nadgradnju kuće u kojoj će živjeti naša djeca, a kuća sa dobrim temeljima je gotovo neuništiva.

Preobraženjske svečanosti u Trebinju započele su u subotu tradicionalnim Sajmom meda i vina u Gradskom parku, uoči kojeg je na zgradi Gradske uprave otkriven sunčani sat, dar Geografskog fakulteta iz Beograda Trebinju za krsnu slavu. U večernjim časovima su bile upriličene dvije izložbe - o ratnoj siročadi i invalidima Velikog rata i izložba slika Atanasija Popovića, prvog trebinjskog akademskog slikara, priređena povodom 70 godina od njegove smrti.

Na samo Preobražnje Gospodnje u večernjim je satima bila predviđena promocija knjige dr Milana Micića "Amerikanci - srpski dobrovoljci iz SAD (1914-1918)", kao i praznično večernje s litijom ulicama grada, na kojoj se očekivao Milorad Dodik, predsjednik RS, i njegovo obraćanje na Trgu slobode, te cjelovečernji koncert Aleksandre Radović i grupe "Vanja Mišić i Mundens".