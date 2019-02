Trebinjske ustanove pozvane na pripravnost, građani do sutra da ostanu u objektima

TREBINJE - Štab za vanredne situacije u Trebinju preporučio je građanima da bez potrebe ne izlaze iz objekata, a ustanovama i preduzećima na području grada upućen je poziv da budu u pripravnosti i stave na raspolaganje ljudstvo i mehanizaciju da bi usljed olujnog vjetra zaštitili stanovništvo.

Zamjenik gradonačelnika Mirko Ćurić rekao je da se građanima preporučuje da ne izlaze iz objekata dok traje upozorenje, a to je do sutra do podne.

On je napomenuo da povrijeđenih nema, ali da je jedan od zaključaka Štaba za vanredne situacije da građani, kojima je potrebna pomoć, pozovu broj 121 kako bi nadležne službe izašle na lice mjesta.

Ćurić je potvrdio da je olujni vjetar nanio štetu objektu gradskog bazena u izgradnji, u gradskom parku, na srednjoškolskom centru, te na brojnim privatnim objektima.

On je istakao da su ekipe na terenu i da rade na sanaciji štete da ne bi došlo do još većih oštećenja.

Ćurić je naveo da je jedan od zaključaka Štaba da sektori mjesnih zajednica izvrše procjenu materijalne štete na terenu.

On je napomenuo da će "Elektroprenosu BiH" biti upućen zahtjev da pošalje mobilni tim koji bi pomogao ekipama "Elektro-hercegovine" da saniraju kvarove na elektro-mreži.

Ćurić je podsjetio i da je aktivan požar koji se širi iz pravca Federacije BiH prema području grada Trebinje.

Štab za vanredne situacije u stalnom je zasjedanju, a naredno obraćanje medijima predviđeno je u 17.00 časova.

Jak olujni vjetar protekle noći devastirao je Gradski park u Trebinju, a veliku štetu pretrpjeli su zatvoreni bazen, čija je gradnja u toku, kao i brojni privatni objekti.

Usljed olujnog vjetra koji je uzrokovao kvarove na elektro-mreži bez struje su opštine Bileća, Gacko i Nevesinje, kao i dio Trebinja.