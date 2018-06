Treća konferencija Positive Vibes Banjaluka za sve mlade koji žele da pokrenu vlastiti biznis

BANJALUKA - Inovacioni centar Banjaluka 21. juna organizuje treću Positive Vibes Banjaluka konferenciju za sve mlade koji žele da uče i razvijaju se, ovladavaju novim vještinama i koji prije svega vjeruju u uspjeh.

"Do sada su održane dvije ovakve konferencije. Reakcije učesnika su bile više nego pozitivne, pa smo odlučili da nastavimo. Želimo da motivišemo što više mladih da se odvaže i počnu sa realizacijom svojih ideja i pronađu svoje mjesto u svijetu preduzetništva", kažu u ICBL.

Koncept ovog događaja je jednostavan: Mladi ljudi koji su svoje ideje razvili u uspješan biznis i pokrenuli svoje Start-Upe iznose svoje iskustva i životne priče onima koji tim putem žele da krenu.

"Ova konferencija je jedna od rijetkih prilika gdje mladi ljudi mogu da se povežu, te da naprave timove i pokreću vlastite poslove. Do sada je na prvoj i drugoj konferenciji bilo više od 250 učesnika koji su željeli da čuju iskustva uspješnih mladih preduzetnika", kažu u ICBL.

Na ovogodišnjoj Positive Vibes Banjaluka konferenciji govoriće šest predavača, a jedan od njih je i prošlogodišnji učesnik Nikola Galić, koji je pokrenuo sopstvenu mini-pivaru "Gorštak".

"Mnogo mi je značilo kad su mi ljudi govorili o tome na šta da obratim pažnju, gdje su najveći problemi, kako da ih zaobiđem i slično. Jer, jedno je teorija, a drugo praksa. Koristan je bilo kakav program koji objašnjava šta znači biti preduzetnik", kaže Nikola Galić.

Zadovoljan je rezultatima sopstvenog posla koji je pokrenuo jer je poslovnu godinu završio pozitivno. On vjeruje da je budućnost u stvaranju i zanatima i da nam treba kvalitetnih majstora iz svih oblasti.

Centralnom događaju prethodiće šest radionica od 15. do 20. juna: "Uvod u digitalni marketing", "Kliker radionica", "Od CV-ja do zaposlenja: kako, zašto i kako ne?", "Govor tijela pri prvom poslovnom intervju", "Kako napisati dobar prijedlog projekta" i radionica "First step to JavaScript".