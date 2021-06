Treći talas korone u BiH: Nema opuštanja iako je sve manje oboljelih

SARAJEVO - Iako je u Bosni i Hercegovini došlo do popuštanja mjera u borbi protiv korona virusa jer je broj oboljelih rapidno pao u odnosu na mart ove godine, kada je treći talas pandemije bio u punom jeku, epidemiolozi i ljekari kažu da nema opuštanja, da virus nije pobijeđen, ali da je njegova ekspanzija u ovom trenutku zaustavljena.

Ističu da su ovom padu broja zaraženih doprinijele mjere suzbijanja zaraze koje su provele BiH, države u regionu kao i države EU, ali i građani koji su u martu bili uplašeni velikim brojem zaraženih i umrlih od posljedica korona virusa, pa su se strogo pridržavali mjera.

Nenad Stevandić, zamjenik generalnog direktora UKC RS u Banjaluci, za "Nezavisne novine" ističe da se treći val pandemije korona virusa smiruje, ali da nije iza nas i da nas neozbiljnost može koštati.

"Bitno je da kampanja vakcinacije mora biti široka, uspješna, široko prihvaćena i ove navike koje smo stekli - distanca, higijena, dezifenkcija i kad je potrebno maska - moraju da se nastave i dalje da bi virus bio iskorijenjen. Neće se virus smiriti ako se mi opustimo, nego se mora po staroj narodnoj izreci: kad si ubio vuka i u jamu ga ubaci. Znači, neće proći bez naše dalje discipline", kaže Stevandić.

Ističe da su najvažnije disciplina i imunizacija, te da se mora raskrstiti s antivakserima, jer vakcinacija spasava buduće generacije.

"Nema opuštanja. Bitka nije završena. Ne treba dati virusu da se oporavi zbog naše neozbiljnosti", poručio je Stevandić.

Ernad Drljević, epidemiolog i član Kriznog štaba Kantona Sarajevo, za "Nezavisne novine" smatra da se treći val smiruje. Tvrdi da su razlog tome mjere koje su svi poduzeli, te da je epidemiološka organizaciona stanica bila svaka država, jer pandemija je bolest više država. Ipak, upozorava.

"Nema opuštanja i treba se pridržavati osnovnih mjera - održavanja distance i nošenja maske u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom ukoliko niste u mogućnosti da uspostavite distancu", istakao je Drljević.

Naglašava da uveliko zavisimo od naših susjeda.

"Ako kod naših susjeda nije u redu, ako bjesni pandemija i povećan je broj zaraženih, onda ni kod nas ne može biti u redu. Što se toga tiče, čitav region je obuzdao pandemiju. Djelimično ima i onoga što stalno govori profesor Radman, a to je tzv. samouništenje virusa. Sigurno je i to doprinijelo, jer naše mjere nisu ni izbliza bile kao u Njemačkoj i Austriji. Mi moramo znati da su se djeca u ove dvije države svaki dan kada su išla u školu testirala. Ako hoćete u Austriju u kafić, vi se prvo testirate pa ulazite unutra. Naše mjere su doista bile najlabavije u Evropi, a rezultat je bio zadovoljavajući zato što su se naši ljudi napokon počeli pridržavati mjera, jer su se prepali. Druga činjenica je da dolazi do samouništenja ovog soja", kaže Drljević.

Upozorava na pojavu indijskog soja u Splitu.

"Sad smo nabavili reagense da utvrdimo indijski soj i kad će doći. Ako računamo da ga imamo u Splitu, a to je teritorija gotovo jedinstvena s BiH, mi bismo eksponencijalni rast mogli da imamo za dva mjeseca. Prema tome, treba sve da učinimo da usporimo ulazak indijskog soja. Ne znamo kakve su mu karakteristike, ali postoje naznake da ni vakcina ne bi mogla biti dovoljna. Treba da mjere na ulasku vrijede za cijeli region ili PCR test ili potvrda o vakcinaciji i da se na aerodromima vrši testiranje na indijski soj", zaključuje Drljević.