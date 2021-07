Trgovački lanac Tropic otvorio novi market u robnoj kući Patrija u Prijedoru

Juče u 18 časova u okviru renovirane robne kuće Patrija u Prijedoru, domaći trgovački lanac Tropic otvorio je novi market koji se prostire na 700 kvadratnih metara i raspolaže asortimanom od oko 10 000 artikala.

U novom Tropic marketu zaposleno je 57 radnika.

Prepoznatljiv po savremenom konceptu maloprodajnog objekta, Tropic je i u novootvorenom marketu predstavio svoju raznoliku ponudu sa posebnim naglaskom na svježe odjele gotovih jela, pekarskih i poslastičarskih proizvoda, odjele voća i povrća, mesa.

"U marketu otvorenom u srcu Prijedora, kupcima donosimo već dobro poznate ukuse slanih i slatkih jela, dobru uslugu i pristupačne cijene. U okviru marketa nalazi se i prostor za konzumaciju, gdje će kupci moći da naprave predah i uživaju u svom obroku", navela je Aleksandra Marković, portparol trgovačkog lanca Tropic.

Na dan otvaranja, svaki 100. kupac obavio je besplatnu kupovinu, dok su svi kupci koju su obavili kupovinu u iznosu od 30 KM dobili poklon bonove za popustom za naredne kupovine.

Za kupovine preko 50 KM Tropic je kupcima uz poklon bonove, dijelio i poklone iznenađenja.

Nagrađivanje kupaca će se nastaviti i danas, a posebna akcijska ponuda aktuelna je do 12. avgusta.

Radno vrijeme novootvorenog marketa je od ponedjeljka do subote od 7 do 22 časa te nedjeljom od 8 do 13 časova.