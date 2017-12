Trinaesta plata samo za rijetke srećnike

BANJALUKA - Trinaesta plata za Novu godinu i božićnica za mnoge radnike su prava nepoznanica, ali postoje i poslodavci, istina, oni se na prste jedne ruke mogu nabrojati, koji na taj način uljepšavaju praznike zaposlenima, ali ih motivišu i na bolji rad.

Poslodavci ističu da, pored lošeg standarda, problem pravi i činjenica da je 13. plata oporezovana kao i redovne, to jest 67 odsto od ukupnog iznosa, te zato nema mnogo onih koji se odlučuju na taj korak.

"Regres, godišnjica, nekakve nagrade, sve to gubi smisao ako na njih plaćate puni porez kao i na sve ostalo. Moram reći, kada bi to bilo neoporezovano ili sa umanjenim iznosom, da bi se više ljudi odlučilo na taj korak. U svakom slučaju, na kraju bi se to vratilo u budžet, jer bi radnici sve to potrošili i ovako i onako. Pozivamo sve kolege koje su u mogućnosti da se odluče na taj korak i olakšaju radnicima božićne i novogodišnje praznike", kazao je za "Nezavisne" Dragutin Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca RS.

Jedan od onih koji svoje radnike stimuliše više puta godišnje je Enes Kahrimanović, vlasnik firme "Austronet" iz Kozarca, koji će im uljepšati i ove novogodišnje praznike.

"Radnici su dobili premiju umjesto 14. plate, a 13. inače dobijaju normalno. Sistem u BiH je takav da jednostavno oporezuje sve, tako da ja to moram provesti kroz premiju. A od 22. decembra do 15. januara smo tri sedmice na kolektivnom godišnjem odmoru", govori Kahrimanović.

Njegova poslovna filozofija je jednostavna - bez dobrog i kvalitetnog radnika firma ne može proizvoditi dobar proizvod.

"Gledam da svoje radnike nagradim, a za uzvrat dobijam odgovoran pristup poslu i zalaganje. Čitav recept za dobar posao je da čovjek bude nagrađen kada dobro radi, ali i da zna, ako ne radi dobro, da će biti kažnjen. Na svu sreću, nisam puno puta kaznio, malo puta sam nekome skinuo pet odsto od plate", kaže Kahrimanović.

Koliko bi radnici slabije radili da nema nagrada i motivacije, Kahrimanović kaže da ne zna, jer od početka radi isto kao i danas.

"Kada sam počeo, 2008. godine, imao sam pet radnika i tada smo imali duple plate i večeru. Sada imam 83 radnika, duple plate su i dalje tu, a baš u ponedjeljak smo se vratili sa Vlašića, gdje smo bili dva dana, imali zajedničku večeru, muziku, fino druženje", rekao je Kahrimanović.

Još jedan primjer poslodavca koji se samo može poželjeti je i Aleksandar Radošević, vršilac dužnosti generalnog direktora ZTC "Banja Vrućica".

On je kazao da su oni ove godine planom poslovanja uvećali fond plata umjesto 13. plate.

"Međutim zbog dobrih poslovnih rezultata postoji i realna mogućnost da se radnicima izvrše i dodatne isplate, što će biti odlučeno do kraja godine", kazao je Radošević.

Miroslav Petrešin, direktor firme "Sportek" iz Kotor Varoša, naveo je da ova firma svake godine na radničke račune uplati dodatan iznos za vjerske praznik, tu su, naravno, i regres i sve ostalo što ide po zakonu.

"Želimo da radnici vide da firma vodi računa o njima. Po mom mišljenju, to je dobra praksa, jer već ljudi kalkulišu kako će, šta će za praznike, ovo im dobro dođe, siguran sam. Naravno, poslije ovakvog tretmana radnici su mnogo produktivniji i zadovoljniji ", kaže Petrešin.

Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata RS, kazala je da značajan broj poslodavaca ne poštuje ni zakonsku važeću regulativu, a kamoli da nagrađuje zaposlene.

"Naravno, postoje i oni koji besprijekorno poštuju zakon, ali i ona grupa koja se može prebrojati na prste jedne ruke, a to su poslodavci koji stimulišu svoje radnike", kazala je Mišićeva.