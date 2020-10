Trivić: Škole su sigurna mjesta

BANJALUKA - Škole su zaista sigurna mjesta u smislu zaštite od širenja virusa korona, izjavila je ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić za RTRS.

Trivićeva je istakla da se u školama provode sve mjere, što su potvrdile i utvrđene kontrole.

"Utvrdili smo da nijedan učenik nije proširio virus unutar samih učionica, odnosno škola već su zapravo ta djeca dobila virus korona od svojih najbližih. Dakle, obično je riječ o porodičnim kontaktima. Bez obzira na to što raste broj zaraženih u Srpskoj, za sada je situacija u školama još uvijek pod kontrolom u smislu samog širenja virusa", rekla je Trivićeva.

Časovi u trajanju od 20 i 30 minuta i podjela razreda u dvije grupe se pokazalo veoma efikasnim u sprečavanju širenja virusa korona, izjavila je Trivićeva.

"Za svaku pohvalu je koliko su učenici shvatili ozbiljnost situacije. Oni bez pogovora i velike larme prihvataju sve mjere", naglasila je Trivićeva.

Trivićeva je naglasila da će se u zavisnosti od same epidemiološke situacije, od grada do grada, od opštine do opštine pratiti mjere i postupati u skladu sa njima u smislu potencijalnog prenosa nastave na onlajn.