Trninić: Do kraja godine izbor izvođača za prvu fazu koridora 5C

BANJALUKA - Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić izjavio je za Srnu da je Srpska dobrim dijelom završila eksproprijaciju zemljišta za prvu fazu koridora 5C kroz Republiku Srpsku od Johovca do Rudanke, u dužini šest kilometara, uključujući izgradnju dvije petlje.

Trninić je naveo da ta prva faza predstavlja nastavak izgradnje auto-puta "9. januar", kao i da je vrijednost radova 70 miliona KM.

"Tu su već potpisani sporazumi sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), gdje nam je odobren i grant u visini od 20 odsto vrijednosti projekta i nadamo se izboru najpovoljnijeg izvođača radova do kraja godine", rekao je Trninić.

On je podsjetio da su u toku pregovori sa kinskim konzorcijumom zaisteresovanim da pod koncesijom grade koridor 5C od Doboja do Vukosavlja, ali i za gradnju auto-puta od koridora 5C u Vukosavlju do Brčkog.

"Sa drugom kineskom kompanijom pregovaramo oko nastavka izgradnje autoputa od Brčkog do Bijeljine, nakon čega imamo dvije varijante za vezu sa Srbijom. Jedna, koja je mnogo vjerovatnija je prema Rači, a druga prema Pavlovića mostu. U razgovorima predsjednika Srpske Milorada Dodika i Srbije Aleksandra Vučića, Srbija je pokazala spremnost da nam pomogne finansijski i u projektovanju za tu dionicu", objasnio je Trninić.

Kad je riječ o povezivanju Republike Srpske i BiH i Srbije, a samim tim i centara Banjaluke, Sarajeva i Beograda, Trninić je napomenuo da je drugi projekat koji je u poodmakloj fazi brzi put od Istočnog Sarajeva do Višegrada i dalje do granice sa Srbijom.

Trninić je podsjetio da je taj put ušao u sveobuhvatnu transportnu mrežu Jugoistočne Evrope, kao "ruta tri", koja povezuje Istočno Sarajevo, preko Pala, Sokoca, Rogatice do Višegrada i granice sa Srbijom.

"Tu smo u fazi pregovora sa Evropskom komisijom, koja je izrazila spremnost da finansiraju izradu projektne dokumentacije i ti pregovori bi trebalo da budu okončani do kraja oktobra", rekao je Trninić.

On je dodao da je Republika Srpska završila tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu tenderske dokumentacije za brzi put od Bijeljine, preko Zvornika, Romanije i veze sa "rutom tri".

"Postoji još jedan projekat, zajednički za Republiku Srpsku i Federaciju BiH, a to je veza od Doboja prema Tuzli do entitetske granice sa FBiH, zatim kroz FBiH do entitetske granice sa Srpskom i dalje preko Zvornika do Loznice. To je ušlo u transportnu mrežu Jugoistočne Evrope kao 'ruta devet'", napomenuo je Trninić.

Prema njegovim riječima, svi ovi projekti koji treba da povežu Republiku Srpsku i BiH i Srbiju, ne isključuju jedni druge i na svima se radi paralelno.

Infrastrukturni projekti u oblasti saobraćaja su, kaže Trninić, planirani strateškim dokumentima, kao što su Prostorni plan i Strategija transporta Republike Srpske, ali i okvirna strategija transporta na nivou BiH.

Trninić je podsjetio i ranije najave o učešću Turske u izgradnji auto-puta koji bi povezao Sarajevo i Beograd, ističući da nikad nije bilo riječi o bilo kakvim donatorskim sredstvima, već o kreditu.

"Održan je niz sastanaka resornih ministara na nivou entiteta i na nivou BiH, gdje je FBiH forsirala rutu preko Goražda, koja nije u interesu Srpske", rekao je Trninić.