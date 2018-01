Trninić: Godina u znaku gradnje autoputeva

BANJALUKA - Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić ističe značaj infrastrukturnih projekata u oblasti drumskog saobraćaja, od kojih su neki spremni za realizaciju, poput autoputa Banjaluka-Prijedor-Novi Grad, te auto-puta prema Mliništu.

Trninić u intervjuu Srni navodi značaj autoputa od Vukosavlja, Brčkog, do Bijeljine i granice sa Srbijom, te napominje da su o tim projektima vođeni pregovori sa potencijalnim investitorima.

U planu je gradnja puta Foča-Šćepan Polje, te priprema projektne dokumentacije za brzi put od Bijeljine, preko Zvornika, Milića i Romanije do buduće rute tri, koja će povezivati ovaj put sa putem od Istočnog Sarajeva, Pala, Sokoca, do Rogatice i Višegrada.

Sa "mrtve tačke" pokrenuto je i pitanje izgradnje mosta na Savi kod Gradiške, koja bi trebalo da počne na proljeće.

Trninić podsjeća da je prije nekoliko dana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) potpisan kreditni ugovor vrijedan 70 miliona evra, za izgradnju prve dionice Koridora "Pet ce" kroz Republiku Srpsku, od Rudanke do Johovca.

"Kada govorimo o drumskom saobraćaju, otvorena je dionica autoputa od Mahovljanske petlje do Drugovića, a najkasnije do sredine ove godine biće završeno i preostalih 25 kilometara autoputa do Prnjavora", navodi Trninić.

Most u Bratuncu je završen, izvršen je tehnički prijem i u toku je priprema izgradnje pristupnih puteva, napominje ministar i pojašnjava da od Uprave za indirektno oporezivanje očekuju gradnju zajedničkog graničnog prelaza.

Govoreći o "Željeznicama Republike Srpske", Trninić podsjeća da je ovo preduzeće bilo u veoma teškoj situaciji, te da se od procesa restrukturisanja očekuje da preduzeće učini samoodrživim i profitabilnim.

"Taj proces podrazumijeva vlasničko, finansijsko i organizaciono restrukturisanje. Dobili smo podršku Svjetske banke za realizaciju tog projekta u iznosu od 51 milion evra", ističe Trninić.

Najveći dio tih sredstava biće utrošen na rješavanje viška radnika, te na izmirenje obaveza prema zaposlenima u smislu presuda po zaostalim obavezama, isplata poreza, doprinosa i zaostalih toplih obroka.

On precizira da će do kraja procesa restrukturisanja "Željeznice" imati hiljadu radnika manje.

"Riješili smo imovinske odnose za dio željezničke pruge između Bijeljine i Rače, koji je bio vlasništvo `Železnica Srbije`, što smo sada prenijeli na Republiku Srpsku. Osposobljeno je i 19 kilometara uskotračne pruge od Višegrada prema Srbiji i Mokroj Gori", napominje Trninić u intervjuu Srni.

Od ove godine krenuće tri redovne turističke linije - petkom, subotom i nedjeljom, što će značiti mnogo za razvoj turizma ove regije.

Kada je riječ o Aerodromu Banjaluka, Trninić je rekao da je, nažalost, izgubljen kargo prevoz sa Turskom, te da ni pregovori sa različitim

avio-operaterima nisu dali očekivane rezultate.

"U prošloj godini u sanaciju objekata na Aerodromu uloženo je sedam miliona KM, što će Aerodromu donijeti moderan izgled, kako bi zainteresovanim

avio-operaterima mogli ponuditi kvalitetniju uslugu", poručuje Trninić.

On podsjeća da Srpska, za sada, ima redovne linije samo prema Beogradu, ali da je za ovu godinu promijenjena strategija razvoja Aerodroma, koja bi u drugoj polovini 2018. trebalo da dovede do znatnog povećanja avio-saobraćaja.

Trninić ocjenjuje da su "Pošte Srpske" uspjele da opstanu u vrlo teškim okolnostima i pored konkurencije drugih preduzeća, koja nude slične usluge.

"Naše `Pošte` razvijaju različite moderne vidove poštanskih i drugih usluga, što ide u dobrom pravcu i nadam se da ćemo ove godine ići i sa razvojem poštanske štedionice", najavljuje Trninić.

Javno preduzeće "Putevi Srpske" su, tvrdi Trninić, imali mnogo problema u realizaciji osnovne djelatnosti, a to je održavanje regionalnih i magistarlnih puteva, kao i investicija u tom sektoru.

"Ipak, uspjeli smo da održimo sve regionalne i magistralne puteve, koji ni u jednom trenutku nisu bili neprohodni.

Imali smo i značajna ulaganja u izgradnju puta od Kotor Varoša prema Kneževu, koji je u završnoj fazi, radi se put preko Bronzanog majdana, kao i od Gradiške prema Mrakovici, što bi trebalo biti realizovano do kraja godine", napominje Trninić u intervjuu Srni.