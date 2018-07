Trninić: Očekuje se završetak druge dionice u drugoj polovini avgusta

PRNJAVOR - Puštanje u saobraćaj završne dionice autoputa "9. januar" Banjaluka-Prnjavor u dužini od 25 kilometara očekuje se u drugoj polovini avgusta, rekao je danas ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić.

Trninić je tokom posjete gradilištu u Drugovićima istakao da radovi napreduju solidno, da izvođač radi kvalitetno i punim intenzitetom.

"Sve je po planu. Nadam se da ćemo krajem avgusta uspjeti da poklonimo građanima Republike Srpske jednu modernu dionicu auto-puta koja se spaja sa već postojećim auto-putem prema Gradišci. Nadam se da ćemo paralelno s tim imati i zadovoljstvo da raspišemo tender za izgradnju mosta na Savi nakon čega će Republika Srpska, što se tiče infrastrukture, izgledati drugačije", rekao je on.

Trninić je podsjetio da će ukupna vrijednost autoputa "9. januar", po okončanju svih radova, biti oko 402 miliona evra.

Resorni ministar je najavio da će u petak, 6. jula, u Sofiji biti održan samit sa kineskim partnerima, tokom kojeg bi trebalo da bude potpisan sporazum o izgradnji autoputa Banjaluka-Prijedor u dužini od 42 kilometra, kao i određeni sporazumi za autoput Vukosavlje-Brčko i nastavak izgradnje Koridora "Pet ce".

"To je nešto sasvim pozitivno. Zadovoljstvo je što radovi napreduju ovim intenzitetom i što Republika Srpska sa svojim kapacitetima, koji su relativno mali, uspijeva ovako značajne i skupe infrastrukturne projekte da uspješno gradi", naglasio je Trninić.

Gradilište u Drugovićima posjetio je i direktor Javnog preduzeća "Auto-putevi Republike Srpske" Dušan Topić, koji je istakao da su na više od 20 kilometara završne dionice postavljena dva sloja asfalta i da je počelo postavljanje završnog, trećeg sloja.

"Na preostalih pet kilometara imamo još završnih radova na izgradnji nasipa i dva objekta - podvožnjaka u Okolici, opština Prnjavor, i malog tunela u Potočanima. Osim toga, ostaju završni radovi na postavljanju odbojne i zaštitne ograde, bukobrana, vertikalne, horizontalne i elektronske signalizacije", pojasnio je Topić.

Govoreći o sistemu naplate putarine, Topić je rekao da bi sistem na cijelom auto-putu u dužini od 72 kilometra trebalo zatvoriti i objediniti sa sistemom u Jakupovcima.

"Još ne možemo zatvoriti i dio do Gradiške. On će ostati otvoren dok se ne završe projekti izgradnje naplatnih kućica i nabavke sistema za taj dio. U početku je to trebalo biti paralelno završeno, međutim, izgubili smo određeno vrijeme očekujući usvajanje seta Zakona o akcizama, jer se taj dio projekta finansira domaćim sredstvima", pojasnio je Topić.

On je rekao da će odluku o iznosu putarine donijeti Vlada Republike Srpske.

Prema podacima izvođača radova, trenutno je na gradilištu angažovano oko 400 ljudi.