Trninić: Razočaran sam ponašanjem pojedinih sindikata

BANJALUKA - Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić izjavio je da je razočaran i iznenađen ponašanjem pojedinih sindikata u "Željeznicama Republike Srpske" koji su za danas najavili polučasovni štrajk upozorenja, zahtijevajući povećanje plata, te ocijenio da to nije stav svih zaposlenih već pojedinih sindikalnih lidera.

"Razočaran sam i iznenađen takvim stavom sindikata jer sam sa njima razgovarao. Ovo što je ponudila Uprava 'Željeznica' bio je dogovor sa pojedinim sindikatima", rekao je Trninić Srni.

On kaže da raspolaže informacijama da ovo nije stav zaposlenih u "Željeznicama Republike Srpske", već nekoliko sindikalnih lidera koji na taj način pokušavaju da sačuvaju svoje pozicije.

"Povećanja plata u 'Željeznicama Republike Srpske' nema dok se ne potpiše kolektivni ugovor. Sadašnji stimulativni dio posljedica je dobrih rezultata u prethodnom periodu", naveo je Trninić.

Šest od ukupno osam sindikalnih organizacija koje djeluju pri "Željeznicama Republike Srpske" održaće danas polučasovni štrajk upozorenja jer sa Upravom nije postignut dogovor o zahtjevima za povećanje plata, na čemu sindikati insistiraju, izjavio je ranije Srni predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.

Marin je naveo da će štrajk biti održan u svim čvorovima "Željeznica".

Uprava "Željeznica Republike Srpske" juče je donijela odluku da radnicima uz platu za maj isplati i stimulaciju, imajući u vidu da plate nisu povećavane godinama, a da analize rada u prva četiri mjeseca pokazuju prebačaj prihoda i smanjenje rashoda realno planiranih za ovu godinu.

Ovom odlukom predviđeno je da radnicima koji primaju platu do 500 KM stimulacija iznosi 10 odsto, od 500 do 700 KM osam odsto, a onima čija je plata od 700 do 1.100 KM šest odsto.

U okviru "Željeznica" djeluju Sindikat željezničara, Samostalni sindikat mašinovođa, Samostalni sindikat saobraćajno-transportne djelatnosti, Samostalni sindikat održavanja šinskih vozila, Sindikat radnika inFrastrukture Doboj, Sindikat radnika inFrastrukture Banjaluka, Sindikat mašinovođa Banjaluka, te Nezavisni sindikat željezničara Republike Srpske.

Vezana vijest: Marin: Spremni smo da sve radnike dignemo u štrajk