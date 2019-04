Trninić: Žene disciplinovanije u korištenju bezbjedonosnog pojasa

LAKTAŠI - U Republici Srpskoj bezbjednosni pojas, prema statistici, koristi 66 odsto vozača, a žene vozači su u tome disciplinovanije od muškaraca, rekao je danas ministar saobraćaja i veza Srpske Neđo Trninić.

On je naveo da se, od ukupnog broja vozača koji koriste bezbjednosni pojas, žene vozači njegove primjene pridržavaju 77 odsto.

"Vezan pojas, prema statistici, smanjuje i do 50 odsto povreda prilikom udesa", rekao je Trninić novinarima u Laktašima povodom početka kampanje "Niti jedan nevezan pojas!" koja će u Srpskoj trajati do kraja maja s ciljem povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja.

On je naglasio da je vezivanje bezbjednosnog pojasa obavezno i na zadnjem sjedištu vozila, jer to sprečava nastajanje povreda prilikom udesa i do 70 odsto.

"Naročito treba istaći obavezu sjedišta za djecu koja se rijetko koriste, a znatno doprinose bezbjednosti", napomenuo je Trninić.

On je dodao da će u okviru ove akcije biti organizovana i simulacija prevrtanja vozila prilikom saobraćajnih nezgoda.

"Naš apel je da se pojas obavezno koristi, ali ne možemo biti zadovoljni sve dok prilikom vožnje ostaje ijedan nevezan pojas", rekao je Trninić.

Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Srpske Milija Radović rekao je da je vezivanje i upotreba pojasa u Srpskoj na prednjim sjedištima vozila povećana na više od 60 odsto, a na zadnjim taj procenat iznosi od 10 do 15 odsto.

Generalni sekretar Auto-moto saveza Republike Srpske Ranko Babić rekao je da je korištenje bezbjednosnog pojasa u Srpskoj obavezno od 2000. godine, kada je, kako je naveo, pojas vezalo svega 1,7 odsto vozača.

Načelnik opštine Laktaši Ranko Karapetrović rekao je da uvijek veže pojas kada vozi, dodajući da izabrani predstavnici vlasti prvi moraju da se pridržavaju propisa.