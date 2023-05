Troje mališana iz RS predsjedničkim automobilom ide na liječenje u Minsk

BANJALUKA - Tri porodice, čija djeca treba da putuju u Minsk na transplantaciju bubrega, posljednjih mjeseci živjele su u agoniji i neizvjesnosti jer nisu imale rješenje za transport do Bjelorusije, ali konačno su odahnule jer će vozače i automobile za odlazak na put koji život znači obezbijediti Kabinet predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Ispričala je ovo za “Glas Srpske” direktorica Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu “Duša djece” Jasminka Vučković ističući da je novac za transplantaciju dvoje djece već uplaćen, a uskoro će biti realizovana uplata i za treće.

Ona je pojasnila da djeca, kada se pojavi odgovarajući donor, imaju 24 sata da stignu do bolnice u Minsku, gdje god da se u momentu poziva nalaze.

Budući da BiH nije članica Evrotransplanta, Vučkovićeva kaže da je bilo izuzetno komplikovano obezbijediti prevoz do zdravstvene ustanove u momentu kada bude potreban.

"Iza nas je šest mjeseci traženja najboljeg mogućeg rješenja. Postojalo je više mogućih varijanti, ali su bile ili veoma skupe ili nesigurne. Našli smo dvije privatne avio-kompanije iz Zagreba i Beograda koje su bile spremne da uzlete po pozivu, ali smo strahovali zbog silnih odobrenja koja bi morali imati u datom trenutku za prolazak vazdušnim putem. Bila je opcija da sklopimo ugovor sa taksi službom, privatnim sanitetskim prevozom, pa čak i sanitetima zdravstvenih ustanova iz gradova iz kojih su djeca, ali nijedna od tih solucija nije bila odgovarajuća", rekla je Vučkovićeva.

Priča da se nakon svega za pomoć obratila predsjedniku Srpske i odmah naišla na razumijevanje i podršku.

"Tako da smo u utorak iz Kabineta predsjednika dobili prijedlog sporazuma da će obezbijediti automobile i vozače za transport. Nemjerljiva je to podrška i za Fond, roditelje, djecu jer nisu to mališani, već tinejdžeri koji razumiju šta se dešava. Ovo je ogromna nada za njih, samo da ih vidite kako su srećni. U mjesecima iza nas više puta su me znali pitati: “A šta će se desiti ako me pozovu, a ja ne stignem na vrijeme?” Nije bilo lako prolaziti kroz sve to", emotivno je ispričala Vučkovićeva.

Istakla je da se sada svi nadaju da će telefon zazvoniti što prije.

"Oni su uvršteni na listu čekanja, ali je veoma neizvjesno koliko će proteći vremena dok se ne pronađe odgovarajući organ. Međutim, oni su dobrog zdravstvenog stanja, mogu čekati, idu redovno na dijalizu. Nadamo se da će ljekarima u Minsku biti prioritet, imamo njihovo obećanje", kazala je Vučkovićeva i dodala da djeca redovno avionom odlaze u Minsk na kontrole koje prethode transplantaciji, te da sve troškove snosi Fond.

Šef Kabineta predsjednika RS Danijel Dragičević rekao je za “Glas” da je Milorad Dodik, kao inicijator donošenja zakona o Fondu solidarnosti, uvijek bio na raspolaganju toj ustanovi.

"Na nedavno održanom sastanku predsjednika Dodika i direktorice Fonda iznesen je problem transporta do Bjelorusije, nakon čega je donesena odluka da se sklopi sporazum. Onog momenta kada nam jave da je prevoz potreban, Kabinet će organizovati automobil, vozače i sve drugo što treba od logistike da djeca na vrijeme stignu u Minsk", rekao je Dragičević.

Humanista i predsjednik gradiškog Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim lica Dragoslav Šinik, koji je posljednjih mjeseci bio podrška porodicama djece koja moraju na transplantaciju, zahvalio je Kabinetu predsjednika i svim vozačima koji su stavljeni na raspolaganje.

"Ovim je skinut ogroman teret s leđa tri porodice, iz Gradiške, Kneževa i Banjaluke. Zbog rata u Ukrajini iz Srbije i Hrvatske trenutno uopšte nema komercijalnih letova za Minsk. Najbliži grad gdje može da se ide avionom je Vilnjus u Litvaniji, ali se leti preko Istanbula pa se gube sati i sati tokom presjedanja. Budući da niko od roditelja ne zna kada će dobiti poziv, podrška Kabineta predsjednika je ogromna jer njihov vozni park ima diplomatske tablice, što skraćuje zadržavanje na granici, uz niz drugih benefita. To je šansa za život", kazao je Šinik.

Pasoš

Jasminka Vučković kaže da je otežavajuća okolnost i činjenica da se sa pasošem BiH ne može kopnenim putem ući u Minsk.

"Ako neko od njih ne bude imao pasoš Srbije, ekipa iz bolnica iz Minska će doći do najbližeg grada u Litvaniji po njih. I te­ kako nam žele izaći u susret", rekla je Vučkovićeva.

(Glas Srpske)