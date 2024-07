Trojica prijatelja iz Srpca za 13 dana pješke stigli do Ostroga

​SRBAC - Goran Grabovac, Gojko Basurić i Mladen Mačinković iz Srpca nakon 13 dana pješačenja i pređenih 470 kilometara stigli su u nedjelju do svog cilja, manastira Ostrog, na pokloničko putovanje.

Kako Goran Grabovac, jedan od hodočasnika, kaže za "Nezavisne novine", on i njegovi prijatelji žive aktivan život i članovi su Planinarskog saveza Republike Srpske, kao i Planinarskog društva "Motajica" iz Srpca.

"Meni je ovo lično bio prvi put da sam došao do naše svetinje, manastira Ostrog. Nekako sam slabo išao na taj kraj, a na inicijativu kolega Mladena i Gojka ja sam prihvatio da pođem s njima jer sam to uvijek želio, pogotovo na ovaj način, hodočašćem. Nakon što smo sve ovo realizovali i stigli do svetinje, to je bio neopisiv i poseban događaj i mnogo se razlikuje od putovanja nekim javnim prevozom ili automobilom", priča Grabovac i napominje da je ovo Gojku bio treći put da ide pješke na Ostrog, Mladenu drugi, a njemu prvi iako je prije dvije godine išao sa Gojkom pješke na Svetu goru, u manastir Hilandar.

"Vremenski uslovi su otežali naše putovanje jer su bile visoke temperature, a prvi dan, kada smo krenuli iz našeg manastira Osovica prema Prnjavoru, koji je bio naša prva stanica, bilo je jako toplo i bio je proglašen crveni meteoalarm. Prva dva dana putovanja su bila izuzetno teška za samo pješačenje jer smo sve vrijeme putovanja bili izloženi direktnom uticaju sunca", kaže Grabovac i napominje da su imali na ruti razne hotele i motele za prenoćište, a tokom 13 dana putovanja podršku su im pružali i lokalni mještani i svi koje bi sretali.

"Imali smo podršku i mnogobrojnih moto-klubova, kao i nevladinih organizacija koje se bave očuvanjem pravoslavlja, pogotovo u Crnoj Gori. Ljudi su nam nudili i smještaj, vodu, hranu, sve što je trebalo, a ta podrška nepoznatih ljudi nam je puno značila. Vjernici na Ostrogu i svi ljudi su nas dočekali s oduševljenjem, a sva ta podrška naroda nam je i dala snagu da ovo što smo naumili izguramo do kraja. Poseban utisak na nas je ostavilo pješačenje od donjeg do gornjeg manastira, koje smo prešli bosi", objašnjava Grabovac i kroz osmijeh dodaje da je sama odluka za polazak na hodočašće bila spontana i sigurno da će biti prilike za nova poklonička putovanja.

"Ja početkom avgusta, tačnije u nedjelju, sa još jednim kolegom iz našeg PD 'Motajica' i sa još osam planinara iz Republike Srpske krećem na put ka planini Ararat u Tursku. Idemo na ekspediciju, to nije pokloničko putovanje, već u sklopu naših redovnih planinarskih aktivnosti koje imamo tokom čitave godine i radujem se i izazovima koje će ovo putovanje staviti pred mene", zaključio je Grabovac.

