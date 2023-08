Trudnice prinuđene da plate preglede i lijekove ako poslodavac ne plaća osiguranje

BANJALUKA - Zaposlene trudnice u Republici Srpskoj kojima neodgovorni poslodavci ne uplaćuju doprinose od početka avgusta ostale su bez zdravstvenog osiguranja, te sada preglede i nalaze moraju plaćati.

Naime, od 1. avgusta počeo se primjenjivati Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju RS i Zakon o doprinosima, kojima se ukida finansiranje zdravstvene zaštite za sve građane u Srpskoj kojima je to bilo omogućeno tokom trajanja pandemije virusa korona, bez obzira na uplatu doprinosa.

Koliko je sada nastao ogroman problem za trudnice koje rade, a kojima se ne uplaćuju doprinosi, za "Nezavisne novine" ističe i Jelena Bjelica, novinarka koja vodi online časopis "Moje dijete - časopis za roditelje", a koja kaže da je strašno i tužno da trudnica, ni kriva ni dužna, ostane bez zdravstvenog osiguranja.

"Da li je njena krivica što joj nisu uplaćeni doprinosi? Bez obzira na sve, ni u kom slučaju jedan sistem ne smije da dozvoli da trudna žena ostane bez zdravstvenog osiguranja", istakla je Bjelica.

Ona pojašnjava da joj se javljaju trudnice koje moraju platiti preglede u domovima zdravlja po 40, 50 KM, a uz to i brojne nalaze.

"Na primjer, pojedine trudnice koriste lijek kleksan, koji je jako skup, a za koji je, ako se koristi u velikim dozama, potrebno i do 900 KM mjesečno. Javila mi se jedna trudnica koja više ne može da podiže kleksan besplatno. Osim toga, i utrogestan koristi zaista veliki broj trudnica, a i on je skup. Za njega sam se izborila prije četiri godine da bude besplatan, a sada ga opet moraju plaćati one koje nemaju osiguranje", naglašava Bjelica.

Kako kaže, posebno je tužno to što su i osobe oboljele od malignih bolesti ostale bez zdravstvenog osiguranja, i to u trenutku kada se bore za život.

Ona je apelovala na nadležne da nađu neki način, izuzetak da i ovim kategorijama obezbijede osiguranje.

"Trudnica mora imati besplatno zdravstvo, pa ne treba joj još ta briga kako da plati pregled, skupu terapiju i na kraju porođaj. Jako sam osjetljiva na trudnice i zbog toga sam pokrenula javni apel da im se pomogne", dodala je ona.

Ranije su iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO RS) saopštili da trudnice koje su zaposlene na zdravstveno osiguranje prijavljuje poslodavac, koji je dužan da za njih uplaćuje doprinose.

"Ukoliko trudnica nije zaposlena, a partner jeste, na zdravstveno osiguranje se može prijaviti preko partnera, za koga se, takođe, moraju uplaćivati doprinosi. Ako ne postoji nijedna ova mogućnost, tada se trudnica na zdravstveno osiguranje može prijaviti po osnovu svog stanja i njena zdravstvena zaštita se finansira iz budžeta Srpske. Isto važi i za porodilje, kao i za žene u procesu planiranja porodice. Tada se na zdravstveno osiguranje prijavljuju u Fondu i sa sobom nose nalaz nadležnog ljekara", naveli su iz FZO RS.

Dakle, kako pojašnjavaju, po osnovu trudnoće, trudnica ne može da se prijavi sve dok je zaposlena ili ima osnov osiguranja preko zaposlenog supruga, bez obzira na to da li se doprinosi plaćaju.