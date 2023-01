Truju međunacionalne odnose da bi krizu sakrili pod tepih

BANJALUKA, SARAJEVO - Incidenti kao što su nedavni napad na Beograđane i vrijeđanje njihove djece uzvicima "Ubij Srbe" u Sarajevu, uriniranje kod džamije u Bijeljini ili ranije lupanje vozila sa srpskim tablicama u Hrvatskoj, posljedica su zapaljive retorike političara, koji takav rječnik koriste za skretanje pažnje sa suštinskih problema, poput masovnog bježanja građana s ovih prostora i teške ekonomske krize s kojom se svakodnevno bore.

Smatraju to analitičari, koji dodaju da takva taktika političarima već godinama prolazi, pa je zato i ne mijenjaju.

Esad Bajtal, sociolog i analitičar iz Sarajeva, napominje da iza nemilih scena stoji politika i atmosfera dizanja tenzija, odnosno prljavi jezik politikantstva i politikanata.

"Mi smo zaboravili vlastitu prošlost koja je bila ljudska i uljudna. Danas pljujući po njoj, zapravo pljujemo po sebi, i to na najgori mogući način. U praktičnoj izvedbi, to samopljuvanje ljudi po ljudima izgleda upravo tako kako i ti slučajevi - da nedužni napadaju nedužne, nekrivi nekrive, a od toga koristi imaju samo skriveni, potajni režiseri i dirigenti koji iz pozadine diriguju atmosferu i psihozu koja proizvodi to nešto što bi trebalo biti slučaj, a kod nas sve češće postaje pravilo", kaže Bajtal.

U politici, dodaje, nema slučaja - to je igra koristi i sve što ona radi - radi protiv onih koje tobože brani.

"Rade to da bi ostali tamo gdje im nije mjesto, kad ne mogu da ga održe na način kako se održava - nemaju ekonomske i nikakve rezultate, ovdje je sve upropašteno, ekonomija, ali i moral. Iz ovog nemorala lako je proizvesti slučajeve o kojim pričamo. Imate političare koji vječito truju društvenu atmosferu i međuljudske i međunacionalne odnose, jer ne mogu da opravdaju vlastito bogatstvo te siromaštvo, bijedu i glad građana i njihovo bježanje iz zemlje", kaže Bajtal za "Nezavisne novine".

I Ivan Šijaković, profesor sociologije u Banjaluci, u izjavi za "Nezavisne novine" kaže da političari namjerno forsiraju podjele.

"Nijedna nacionalistička partija, kako ih ja zovem, u BiH ne bi ostala na političkoj sceni da ne forsira podele i da ne širi strah od 'one druge strane'. Kada bi to prestali, sva druga, životna pitanja, došla bi na dnevni red, poput toga zašto je životni standard tako nizak, zašto je velika nezaposlenost, zašto je veliki odliv ljudi", rekao je Šijaković i dodao da bi, kada bi na pet godina bila zabranjena priča o podjelama, nestalo bar 10 partija koje je forsiraju.

Žarko Puhovski, ugledni politički analitičar iz Hrvatske, govoreći o ovakvim incidentima, upozorava da ne postoji jasna društvena osuda, nego, zapravo, postoji više ili manje indirektnog podsticanja na to u govorima visokih funkcionera.

"Po mojem sudu, na sve tri strane, dobro je to da ljudi sada puno manje slušaju te govore nego prije 30 godina, jer oni nisu puno manje zapaljivi nego tada, ali ih većina ljudi više ne shvaća ozbiljno", rekao je Puhovski za "Nezavisne novine".

Naglasio je da sličnih problema ima svugdje u svijetu, te broj ovakvih slučajeva raste i u zapadnoj Evropi.

"Ali problem je što nema jasne osude, već se u velikom dijelu intelektualne i političke elite pronalaze opravdanja za takozvane 'naše'. Našim političarima dobro ide, pa zašto bi se mijenjali? Oni su dobro uspijevali i uspijevaju. Zato ne mijenjaju svoju strategiju", naglasio je Puhovski za "Nezavisne novine".

Podsjetimo, otac dječaka iz Beograda izboden je nožem u sarajevskom naselju Ilidža, kada je u subotu naveče napadnuta grupa roditelja mladih fudbalera beogradskog Fudbalskog kluba Zvezdara, koji su učestvovali na međunarodnom turniru, a napadu je prethodio još jedan incident kada je grupa osmogodišnjaka iz Splita skandirala "Ubij Srbina" za vrijeme utakmice protiv srpskih vršnjaka. U Sarajevu je uhapšeno deset osoba, a terete ih za nasilničko ponašanje. Predati su Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

"U toku je ispitivanje osumnjičenih, nakon čega će postupajući tužilac donijeti odluku o daljim mjerama", rekla je juče portparolka ovog tužilaštva Azra Bavčić.

Prije nekoliko dana, javnost je šokirao i snimak koji je nastao u Bijeljini, gdje jedan muškarac urinira kod lokalne džamije, a tu je bio još jedan muškarac.

"Ovo što je učinjeno vrijeđa sve nas i ovo nije prvi slučaj kojim se vrijeđaju i ismijavaju vjerska osjećanja Bošnjaka muslimana u Bijeljini i Janji", saopštio je Medžlis Islamske zajednice Bijeljina, a bijeljinska policija je saopštila da je identifikovala dvojicu maloljetnika (17) koji su osumnjičeni za ovaj incident.

Osudi ovog čina pridružio se i Mustafa Gradaščević, potpredsjednik Skupštine Grada Bijeljina.

"Mučno je gledati to što je učinjeno i objavljeno u javnom prostoru, pogotovo što se, izgleda, radi o mladim ljudima", kazao je Gradaščević.