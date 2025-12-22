Tuča maloljetnika kod škole u Sarajevu: Povrijeđene dvije osobe (VIDEO)

SARAJEVO - U sarajevskom naselju Marijin Dvor danas je došlo do tuče maloljetnika, pri čemu su dvije osobe zadobile povrede, potvrđeno je za Avaz iz MUP-a Kantona Sarajevo.
Iz MUP-a KS kazali su federalnim medijima da su maloljetnici zadobili lakše tjelesne povrede.
Na videu tuče, koji se pojavio na društvenim mrežama, može se vidjeti grupa ljudi kako trči u krugu škole sa bakljama u rukama.
Iako se pojavljuju tvrdnje da je riječ o navijačkom obračunu između dvije sarajevske grupe, Manijaka i Hordi zla, iz policije nisu mogli potvrditi ove informacije.
22.12.2025The Maniacs (FK Željezničar Sarajevo) attacking Horde Zla (FK Sarajevo) this morning, Horde Zla using signal rockets and knife (one member stabbed), click for more here: https://t.co/TSTZvH7YMk All in one place. Tap to download. https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/sG6gR0M0Eg— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) December 22, 2025