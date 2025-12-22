Tuča maloljetnika kod škole u Sarajevu: Povrijeđene dvije osobe (VIDEO)

SARAJEVO - U sarajevskom naselju Marijin Dvor danas je došlo do tuče maloljetnika, pri čemu su dvije osobe zadobile povrede, potvrđeno je za Avaz iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Iz MUP-a KS kazali su federalnim medijima da su maloljetnici zadobili lakše tjelesne povrede.

Na videu tuče, koji se pojavio na društvenim mrežama, može se vidjeti grupa ljudi kako trči u krugu škole sa bakljama u rukama.

Iako se pojavljuju tvrdnje da je riječ o navijačkom obračunu između dvije sarajevske grupe, Manijaka i Hordi zla, iz policije nisu mogli potvrditi ove informacije.