Tulipani Dragana Kukavice iz Gašnice "hrana" za oči i dušu (FOTO)

GRADIŠKA - U vrtu Dragana Kukavice, medicinskog tehničara zaposlenog u Bolnici Gradiška, stotine je cvjetova. Najviše ima tulipana. Ova vrsta cvijeća, koje uzgaja od djetinjstva, Draganova je davnašnja opsesija. O svakom cvijetu priča sa velikom strašću. Pokazuje fotografije, objašnjava gdje je i koji cvijet nabavio, kako je razmnožio, ukrstio, uzgojio.

"Imam zasađenih više od 200 tulipana. Imao sam čisto crveni tulipan i uspješno ga ukrstio. Slikarskim kistom oprašio sam crveni tulipan prahom žutog. Tako sam učinio sa još nekoliko tulipana. Sljedeće godine dobio sam sasvim nove boje, ukrštene, što me oduševilo. Izgledaju impresivno", opisuje Dragan svoj vrt u selu Gašnica, ispod planine Prosare.

I nastavlja priču, prelistavajući fotografije u svom mobilnom telefonu, u pauzi, na poslu.

"Veoma je lijep bijeli tulipan sa zelenim laticama, i njemu ću odrediti ime, na primjer 'gašnica'. Nabavio sam ukršteni roza i bijeli tulipan. To je neko od prijatelja uradio prije, a ja sam dobio i rasadio. Jedan, takođe ukršteni tulipan, nazvao sam papagajev rep, jer me na to podsjeća", govori nam Dragan Kukavica, dugogodišnji medicinski radnik sa sklonostima prema prirodi, cvijeću, biljkama, voćkama, a naročito starinama. I to je duga priča i bogata tema, ali su tulipani i cvijeće, za sada, u prvom planu.

"Tulipane kupujem, nabavljam, poručujem, u svim prilikama. Odakle god se vraćam kući, nosim lukovicu tulipana. Takođe ih razmjenjujem. Prošle sezone zasadio sam 180 tulipana. Ove godine još i više. Upoznao sam mnogo zaljubljenika u cvijeće, sa raznih strana. Stekao sam tako mnoga prijateljstva", pohvalio nam se Dragan Kukavica, sa kojim isto interesovanje i ljubav dijele i ostali ukućani, naročito sin Milan, vrstan majstor za čamce i druge drvenarije.

Zbog tulipana mnogi zastaju pored njihove kuće, fotografišu, raspituju se, dive, odaju čast i priznanje vrijednom domaćinu koji, pored mnogih poslova, uzgaja cvijeće. Čini to za svoju i dušu svih koji sa njim dijele ista interesovanja.

Postoji više od 150 vrsta tulipana, objašnjava nam Dragan Kukavica, a osnovna podjela je prema obliku cvijeta i prema vremenu cvjetanja. Tulipan je biljka koja pripada porodici ljiljanovki. Većina današnjih vrsta tulipana uzgojena je ukrštanjem. Porijeklom je iz Azije, iz Persije, gdje je tulipan poznat više od hiljadu godina.

Čuva djedovu tradiciju

Dragan Kukavica kaže da je ljubav prema cvijeću naslijedio od djeda Radomira Šerbule, koji je bio trgovac, ali je volio cvijeće, najviše ruže...

"On mi je prenio tu ljubav. Kasnije sam, godinama, saznavao sve više o cvijeću i to primjenjivao u svom vrtu. Sakupio sam mnogo literature. Nekada sam bio pretplaćen na stručne časopise, sada istražujem na internetu, učim od drugih, ali i od samog sebe, to jest na svojim iskustvima", kaže Kukavica.

