Tužilaštvo BiH godinu dana ćuti o zapljeni 82 kg heroina

SARAJEVO, BANJALUKA - Tužilaštvo BiH duže od godinu dana nije saopštilo nijedan detalj u vezi sa zapljenom 82 kilograma heroina pronađenih u julu prošle godine u jednom skladištu u Zenici.

Da li je istraga pokrenuta? Ko su osumnjičeni? Preko koje firme je heroin vrijedan oko 12 miliona KM ušao u BiH i ko su njeni vlasnici? Pitanja su na koja javnost u BiH čeka duže od godinu dana i na koja još uvijek nema odgovora.

Tužilaštvu BiH prije nekoliko dana poslali smo dva pitanja u vezi s prošlogodišnjim pronalaskom heroina, ali odgovore nismo dobili. Ranije u nekoliko navrata Tužilaštvo BiH reklo je da u interesu istrage ništa ne može komentarisati.

Stručnjaci ističu da se ćutanje Tužilaštva BiH može pravdati prvih nekoliko mjeseci, ali da bi nakon toga trebalo da budu dostupne određene informacije, a ne da godinu dana javnost ne zna ništa o tome. Naglašavaju da je godinu dana dovoljno dug period da se prikupe određene informacije i javnosti, ako ništa, barem saopšte saznanja koja se mogu dati, a koja neće ugroziti dalju istragu. Tako bi se, kako objašnjavaju, javnost umirila, a ne bi se stvarala percepcija da se na tom slučaju ništa ne radi.

"Moguće je da nemaju nikakva saznanja. U svakom slučaju, na upit javnosti trebalo bi da daju informacije koje mogu. Nije logično da se u nekom prostoru nađe droga i da se kao ne zna ništa. Nema volje da se stvari rješavaju, a i problem je kod nas generalno tužilačka istraga i mješavina kontinentalnog i anglosaksonskog prava. Svi su za sve nadležni, a niko ništa ne radi", rekao je Dragomir Jovičić, stručnjak za bezbjednost, dodajući da je godina dovoljno dug period da se u takvim istragama dođe do određenih rezultata i policija bi to sasvim sigurno do sada uradila.

Sve što javnost u BiH zna o pronalasku 82 kilograma heroina jeste da je on pronađen 19. jula prošle godine u jednom skladištu u Tuzli te da je tu stigao iz Bugarske. Međutim, SIPA i Tužilaštvu BiH trebalo je pet dana da o tome obavijeste javnost, obećavajući tog 24. jula da će više informacija biti poznato u narednim danima. I sam pronalazak heroina je zanimljiv. Dok jedni u nezvaničnim razgovorima tvrde da je droga pronađena zahvaljujući operativnim podacima Obavještajno-bezbjednosne agencije i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), drugi pak tvrde da je do otkrića heroina došlo sasvim slučajno i to rutinskim pregledom carinika Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

U svakom slučaju, heroin su pronašli zaposleni UIO, nakon čega su obavijestili SIPA, koja je uzorkovanjem utvrdila da se radi o heroinu, a nakon toga je u cijeli slučaj uključeno i Tužilaštvo BiH.

"Na osnovu prikupljenih obavještajnih informacija, službenici UIO su u srijedu 19. jula detaljnom kontrolom pošiljke koja je u BiH stigla iz Bugarske u Zenicu otkrili veću količinu materije koja je podsjećala na opojnu drogu heroin. Prilikom pregleda pošiljke i otkrivanja skrivenog heroina, korištena je specijalistička oprema koju je službenicima UIO donirala Vlada SAD u okviru Programa za kontrolu izvoza i bezbjednosti granica", saopšteno je tada iz UIO.