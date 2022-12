Tuzlaci se smrzavaju na minusu: "Radijatori hladni kao led"

TUZLA - Građani Tuzle već nekoliko dana imaju problema sa grijanjem, a iz nadležnog preduzeća tvrde da su kvarovi sanirani. Iz Gradske uprave kazali su da će biti smanjeni računi građanima koji nisu imali grijanje.

Proteklih dana preduzeće "Centralno grijanje" Tuzla obavještavalo je građane u više navrata da je otežana isporuka toplotne energije zbog kvara u Termoelektrani Tuzla. Građani su ogorčeni i nezadovoljstvo uglavnom iskazuju na društvenim mrežama, posebno uz činjenicu da je u Tuzli jutros zabilježena temperatura od -4 stepena.

"Kada se već danima grijem na struju i nabijam račun, vas ću isključiti. Plaćam redovno, a nema grijanja i kada nije kvar. Mora napolju biti minus da bi malo grijalo. Sramota", napisao je jedan građanin, a slično pišu i ostali: "E, jeste ga sanirali, aferim. Sramota nek vas bude lagati da je sanirano, a radijatori hladni kao led ledeni. Veliko bravo za vas", poručio je drugi korisnik.

Iz "Centralnog grijanja" Tuzla kao ni iz Termoelektrane ne odgovaraju na medijske upite šta se dešava i zašto su kvarovi učestali. Međutim, iz Gradske uprave je saopšteno da je danas održan hitan sastanak Zijada Lugavića, vršioca dužnosti gradonačelnika Tuzle, i Uprave pomenutog preduzeća.

Kako je pojašnjeno na ovom sastanku, u petak je u poslijepodnevnim satima došlo je do iskakanja termobloka 4 u Termoelektrani Tuzla i do prekida isporuke toplotne energije. Nakon intervencije, pušten je u rad termoblok 3, koji je u subotu počeo isporučivati toplotnu energiju u sistem daljinskog grijanja grada Tuzle. Međutim, u nedjelju ponovo dolazi do prekida grijanja zbog prekida u snabdijevanju električnom energijom pumpnih postrojenja koja pumpaju toplotnu energiju prema sistemu centralnog grijanja. Tek u poslijepodnevnim satima došlo je do stabilizacije i ponovnog grijanja naših stanova, izuzev nekoliko naselja u kojima se očekuje stabilizacija isporuke.

"U razgovoru sa predstavnicima JP 'Centralno grijanje' dogovorili smo da se korisnicima usluga umanje računi za one dane u kojima grijanja nije bilo. U narednom periodu ćemo održati sastanke sa direktorom i upravom Termoelektrane Tuzla te zahtijevati da JP 'Elektroprivreda BiH' investira više sredstava u Termoelektranu i rudnike sa područja grada Tuzle, kako bi nabavili novu mehanizaciju i opremu te tako rad u ovim preduzećima učinili još sigurnijim i kvalitetnijim. Time bi se ovakvi neželjeni efekti smanjili, kako građani više ne bi strahovali od prestanka isporuke toplotne energije", izjavio je Zijad Lugavić, vršilac dužnosti gradonačelnika Tuzle.