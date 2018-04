Tuzlaku povećana penzija za 0,83 KM

TUZLA - Dugo očekivano povećanje penzija većini penzionera u FBiH donijelo je razočarenje, pa tako i Tuzlaku Ahmetu Salkiću, koji je dobio 0,83 KM više, za koje, kako kaže, može kupiti jedva četiri kifle.

Ahmet nam kaže da je 40 godina i četiri mjeseca radio u firmi "Tehno-promet" Tuzla. Njegova penzija iznosila je 326,17 KM. S povećanjem od 83 feninga, zaokružena je na 327 KM.

Ovaj Tuzlak kaže da je bio skeptičan prema najavljenom povećanju penzije i riječima federalnog premijera Fadila Novalića i Mehmedalije Rape, predsjednika Saveza udruženja penzionera FBiH. Ipak, ostao je razočaran kad je vidio ček.

"Očekivao sam jedno, ali imao sam jednu polovicu da neće od toga biti ništa, jer lažu sve vrijeme. Novalić i Rapa kažu da su dobili svi koji je trebalo da dobiju. Zar je 83 feninga povećanje penzije", pita se ovaj tuzlanski penzioner, koji živi s teško bolesnom suprugom.

Od tako male penzije teško je živjeti i sastaviti prvi i zadnji dan u mjesecu, priča Ahmet, koji je u istoj situaciji kao i hiljade penzionera.

"Kako vidiš, sa štakom sam, sa bolešću, sa lijekovima. Komunalije platim, ne može biti za osnovno, a kamoli za šta drugo. Nema, sve je raspoređeno, apoteka, komunalije. Ako šta ostane za prodavnicu, ono malo", kazao je Ahmet i dodao da je preživio granate, te da će preživjeti i "granate" koje federalni premijer ispaljuje prema penzionerima.

Famozno najavljivane reforme penzionog sistema nisu riješile suštinske probleme, već su bile kozmetičke prirode, tvrde ekonomisti.

"Upravo ova situacija, ovaj paradoks od 83 feninga je rezultat toga. Konkretno se izvršila modernizacija zakona od ovog sistema, novi način ulaska u penzije itd. Nova zakonka rješenja, ali suštinski nismo ništa uradili. Vlast i reformatori je trebalo da to otvoreno kažu da zaista ove postojeće reforme idu samo u pravcu kozmetičkih promjena zakona", stav je Admira Čavalića, tuzlanskog ekonomiste.

Novim zakonom, koji je na snagu stupio 1. marta, predviđeno je da se penzije povećaju na nominalni iznos koji je propisan rješenjem.

"Korisnicima penzija koji su prava ostvarili do 31. jula 1998. godine zakonski iznos penzije, po Zakonu o PIO/MIO važećem do 28. februara 2018. godine, povećava se za 10 posto i na tako uvećan iznos se primjenjuje isplatni koeficijent po članu 51 prethodnog zakona, dok se korisnicima koji su ostvarili svoja prava od 1. augusta 1998. do 31. decembra 2007. zakonski iznos penzije, po Zakonu o PIO/MIO primjenjivanom do 28. februara 2018. godine, povećava za pet posto, i taj iznos se množi s posljednjim isplatnim koeficijentom po članu 51 dosadašnjeg zakona. Za mart povećanje penzija od deset i pet posto će dobiti ukupno 106.208 korisnika, za šta su potrebna dodatna sredstva u iznosu od 2.897.725 KM", saopšteno je iz PIO/MIO.