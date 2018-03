Tuzlanski novinari digli glas za zaštitu profesije

TUZLA - Tuzlanski novinari apelovali su danasn na institucije, domaća i inostrana novinarska udruženja da obezbijede sprovođenje međunarodnih standarda za zaštitu novinara, da osiguraju sigurnost i slobodu izražavanja te bezbjedne uslove za rad medijskim profesionalcima.

U Tuzli su danas novinari i ostali medijski radnici održali sastanak povodom nedavnih fizičkih i verbalnih napada na novinare i kamermane tokom blokade petlje Šićki Brod.

Novinari su sve češće meta napada od strane pojedinaca, ali i grupa, kao što je bio slučaj na petlji Šićki Brod, kada su novinari i kamermani napadnuti i izvrijeđani te im je zabranjeno snimanje.

Između ostalih, snimanje je zabranjeno i Sabini Jakupović-Mešić sa portala Tuzlarije.net.

"Došla sam do ljudi koji su protestovali, demobilisanih boraca. Bila je velika grupa, ušla sam u masu. Došla sam do jedne grupe, pozdravila, predstavila se i rekla šta me zanima. Jedan je pristao da da izjavu. U toku izjave prišao je čovjek i zgrabio mi diktafon i zaustavio snimanje. Zgrabio me za rame i počeo gurati i galamiti. Vrijeđao me i svašta mi govorio. Gurao me 20 metara. S njim je bila još neka žena koja je nosila štap i rekla mi da prošetam", ispričala je Sabina i rekla da je najgore što joj niko nije prišao i pomogao.

Generalni ambijent za rad novinara u tuzlanskoj regiji je očajan, kazao je Marko Divković, predsjednik Udruženja "BH novinari".

"Naime, prevladava zakon ulice, linč. Na to sve, institucije koje to treba da sprečavaju i sankcionišu šute. Šuti policija, koja je često u tome je saučesnik. Tužilaštvo spava debelim zimskim snom. Što je najgore, šute i nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima", rekao je Divković koji je, također, bio napadnut na petlji zajedno sa kamermanom Enesom Muratovićem.