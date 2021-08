Tvorac sputnjika V u Banjaluci: Vakcinisani ne razvijaju težu kliničku sliku

Direktor Gamaleja Instituta iz Moskve i tvorac vakcine sputnjik V, profesor Aleksandar Gincburg, zajedno sa delegacijom ovog instituta, boravi u posjeti Banjaluci.

Gincburg je posjetio Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci na poziv dekana ovog fakulteta Ranka Škrbića, nakon čega je održan sastanak dvije delegacije.

Gincburg je nakon sastanka rekao da vakcina Sputnjik 83 odsto štiti od delta soja i 91 odsto od hospitalizacije.

"Ministarstvo zdravlja Rusije je brzo uvelo u opticaj vakcinu sputnjik lajt kako bi se unaprijedila zaštita ranije vakcinisanih sputnjikom i građana koji su ranije preboljeli virus", rekao je Gincburg.

On je dodao da je u Rusiji delta soj virusa korona postao dominantan, te da zaraženi ovim sojem za četiri do pet dana razvijaju težu kliničku sliku, dok su ranije bile potrebne i do dvije nedjelje od zaražavanja da pacijent razvije takvu sliku.

Gincburg je istakao da u Rusiji nije zabilježeno da su vakcinisani sputnjikom razvili tešku kliničku sliku, dodajući da je vakcinisano oko 30 odsto građana.

Gincburg je istakao da se vakcinom sputnjik lajt mogu vakcinisati i građani koji se vakcinisali i drugim vakcinama, te da će o mogućnosti upotrebe ove vakcine u Srpskoj razgovarati i na sastanku sa srpskim članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom.

Škrbić je nakon sastanka izrazio zadovoljstvo posjetom profesora zaslužnog za sintezu prve vakcine protiv virusa korone, navodeći da je razgovarano o izazovima koje pandemija nosi.

"Upoznali smo se sa izazovima koji su prethodili vakcini, najnovijim rezultatima efikasnosti vakcine, pripremama u borbi protiv delta soja virusa korona. Ruska delegacija nas je obavijestila o Sputnjik lajt vakcini koja će biti upotrebljena u borbi protiv delta soja", rekao je Škrbić.

Dodao je da je dogovorena saradnja sa fakultetom u Moskvi, te da je u planu razmjena kadrova i omogućavanje domaćim stručnjacima da odu na Gamaleja Institut, prenosi RTRS.