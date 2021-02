Twitter nalog ruske vakcine: RS dio porodice

Republika Srpska nalazi se među 26 zemalja u svijetu u kojima je odobrena upotreba ruske vakcine "sputnjik ve", objavljeno je na zvaničnom Twitter nalogu ruske vakcine.

"Pobijedivši sopstvenu prognozu RDIF-a, 26, a ne 25, nacija postale su dio porodice 'sputnjik' do kraja ove sedmice. Svijetu su potrebne bezbjednije i efikasnije vakcine", napisano je u tvitu.

Beating the RDIF’s own forecast, 26, not 25, nations have become part of the #SputnikV family by the end of this week. The world needs more safe and effective vaccines. At the #SputnikV team we are looking forward to welcoming new family members soon. pic.twitter.com/Th7Y0rOLZW