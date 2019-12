U 48 škola Srpske prikupljeno 20.000 KM za djecu na Kosmetu

ŠAMAC - Učenici iz 48 osnovnih i srednjih škola Republike Srpske do sada su pomogli dvije humanitarne akcije Odbora iz Banjaluke za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji, uplativši ukupno više od 20.000 KM.

Predsjednik Odbora Milorad Arlov izjavio je Srni da se, uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Srpske, desetak većih osnovnih, nekoliko srednjih i dosta škola sa manjim brojem učenika uključilo u akcije za pomoć izgradnji i opremanju Dnevnog centra "Podrži me - 9. januar" u Kosovskoj Mitrovici za 140 djece i mladih sa poteškoćama u razvoju i "Za dječiji osmijeh na Kosmetu", u okviru koje će biti kupljeni novogodišnji i božićni paketići.

"Vjerujemo da će se do 31. decembra uključiti još mnoge osnovne i srednje škole iz Republike Srpske", istakao je Arlov.

On je naglasio da je do 31. decembra otvoren i humanitarni broj 1412 za pomoć izgradnji i opremanju Dnevnog centra u Kosovskoj Mitrovici, projekat započet prije godinu dana za čiji je završetak do 19. avgusta potrebno još mnogo sredstava.