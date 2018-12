BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili susnježicom.

U ostatku zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 1, na jugu od 1 do 7, a najviša dnevna vazduha od 1 do 7, na jugu od 4 do 10 stepeni Celzijusa.